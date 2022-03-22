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Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı için açıklama: TSK hazırlıklı olmalı!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirme yaparak "Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz. Hem Rusya hem Ukrayna tarafları ile bakanlık düzeyinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde, saatlerde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 10:41
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Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı için açıklama: TSK hazırlıklı olmalı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna-Rusya savaşı için, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak güçlü olmamız gerekiyor. Her türlü ihtimale karşı her an hazırlıklı olmamız lazım" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için temaslarını sürdürdüklerini, Mariupol'deki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde, saatlerde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Bakan Akar, milli imkanlarla üretilen AKYA eğitim torpidosunun denizaltıdan hedefe yapılacak atış testi dolayısıyla geldiği Gölcük'te Donanma Komutanlığı'ndaki konuşması sırasında, Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İçinden geçilen uluslararası ortama dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, güçlü olmamız gerekiyor. Her türlü ihtimale karşı her an hazırlıklı olmamız lazım. Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma söz konusu. İki ülke de bizim denizden komşumuz. Her iki ülke ile ilişkilerimiz mevcut. Bu çatışmanın bir an önce durmasını, bir ateşkes sağlanmasını, bir an önce barışın, huzurun bölgeye hakim olmasını samimi bir şekilde temenni ediyoruz. İnsani yardım başta olmak üzere, bugüne kadar bize düşen görevler neyse yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bizim herhangi bir şekilde yaptırımlara uymamak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz. Diğer taraftan tarafların konuşması, görüşmesi ve bir an önce ateşkesin sağlanması için temaslarımızı sürdürüyoruz."

Sivillerin tahliyesi konusundaki çalışmaların devam ettiğini aktaran Akar, "Özellikle Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz. Hem Rusya hem Ukrayna tarafları ile bakanlık düzeyinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde, saatlerde bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Bizim Kiev bölgesinde iki uçağımız var. Onların da en uygun zamanda tahliyesi için hem Rusya hem Ukrayna tarafı ile temaslarımız sürüyor." dedi.

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