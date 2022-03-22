Savcı, general, sanatçı... Nasıl ikna olup dolandırıcıların kurbanı oluyorlar?

Altının gram fiyatı 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı için açıklama: TSK hazırlıklı olmalı!
Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı için açıklama: TSK hazırlıklı olmalı!
Kilis'te bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı
Kilis'te bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı
Kırmızı ete yüzde 48 zam geldi
Kırmızı ete yüzde 48 zam geldi
MİT ve Emniyet düğmeye bastı, 50 ilde 132 FETÖ şüphelisine gözaltı
MİT ve Emniyet düğmeye bastı, 50 ilde 132 FETÖ şüphelisine gözaltı
Doktor asker tartışması yaşanmıştı... İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Doktor asker tartışması yaşanmıştı... İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak
Seçmen göçüne 6 ay formülü
Seçmen göçüne 6 ay formülü
10 adımda yakıttan tasarruf edin
10 adımda yakıttan tasarruf edin
Beş ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Beş ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Üç ayrı ilde üç bebek ölümü: Soruşturma başlatıldı
Üç ayrı ilde üç bebek ölümü: Soruşturma başlatıldı
Bakan Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok
Bakan Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Kuyumcular banka kuruyor
Kuyumcular banka kuruyor
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
'Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum'
'Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum'
Pamuk fiyatları, yaklaşık 11 yılın zirvesini gördü
Pamuk fiyatları, yaklaşık 11 yılın zirvesini gördü
YÖK Başkanı'ndan '50/d 'li araştırma görevlileri' hakkında açıklama
YÖK Başkanı'ndan '50/d 'li araştırma görevlileri' hakkında açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Savcı, general, sanatçı... Nasıl ikna olup dolandırıcıların kurbanı oluyorlar?

Son zamanlarda basında yer alan ve savcı, emekli general, sanatçı, profesör fark etmeksizin sayısız insanın mağdur olduğu dolandırıcılık olayları "Gerçekten insanları ikna etmek bu kadar kolay mı?" diye sorduruyor. Peki dolandırıcılar hangi yollara başvuruyor? Bir insanı ikna etmenin ipuçları neler?

Eklenme : 22 Mart 2022 10:44
Yazdır
Savcı, general, sanatçı... Nasıl ikna olup dolandırıcıların kurbanı oluyorlar?

Hemen hemen hepimiz hayatımızın bir evresinde birilerini ikna etmeye çalışırız, bazen bazı konularda da kendimizi... Gündelik hayatımızdan, pazarlama alanına kadar insanlarla iyi iletişim kurmaya ve onları ikna etmeye ihtiyacımız olabiliyor.

İkna kabiliyetinin önemi maalesef son dönemde türeyen dolandırıcılar tarafından da idrak edilmiş durumda. Avukatlar, sanatçılar, generaller, cumhuriyet savcıları, ünlü profesörler ve her alandan, her yaştan, her sosyo-ekonomik çevreden adeta hipnoza uğramış gibi dolandırıcılar tarafından ikna ediliyor.

Ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Erdener Yurtcan, kendisini Anadolu Adliyesi Başsavcısı Fehmi Tosun olarak tanıtan dolandırıcılara kanarak, 4.5 milyon lirasını dolandırıcıların hesaplarına yatırdı.

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 'Gizli operasyon yapıyoruz' yalanıyla 50 bin dolar ve 10 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı. Karatay, "Adeta hipnotize edildim" demişti.

Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı ise, 'Vatana, millete hizmet ediyorsun, MİT'le ortak operasyon yapıyoruz' diyen dolandırıcılar tarafından ikna edildi, yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı.

Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, 'FETÖ operasyonu' bahanesiyle tuzağa düşürüldü. Tolon parmak izi alınması yalanıyla 13 bin dolarını dolandırıcalara bizzat teslim etti.

En son İstanbul'da bir savcı, hesabına yasadışı bahisle ilgili para aktarıldığı yalanıyla arandı. 3 saatlik görüşmelerin ardından savcı, bankadaki 200 bin lirasını dolandırıcıların hesabına yolladı.

Peki ikna olmak bu kadar kolay mı? Bir insan nasıl ikna edilir? İkna edilmeye çalışılan kişiye yaklaşmak gerek? İkna sürecinde hangi cümleler, nasıl seçiliyor? Ve tüm bunların yanında ikna etmenin ve ikna olmanın psikolojisinde korkunun payı ne?

KENDİ RIZALARI İLE...

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Karadoğan Doruk, insanları ikna etmenin pek çok yöntemi olduğunu belirterek şunları söylüyor:

"İknada amaç hedefteki kişilerin kendi rızaları ile tutum ve davranışlarında istenilen yönde değişiklikler yapabilmektir. İnsanların o an baskın olan ihtiyaçları, o ihtiyaçlarını giderme yolunda kişiyi motive eder. O nedenle ikna eyleminde bulunan kişi, karşısındaki kişinin hangi ihtiyacın etkisi altında olduğunu öğrenmeye çalışır."

İkna edilme durumunda eğitim seviyesinin fark etmediğini ifade eden Prof. Dr. Ece Karadoğan Doruk, kişinin o anki psikolojik durumu ve etkili iletişim becerilerinin rolünün büyük olduğunu dile getiriyor. "İnsanlar kendilerine benzeyen kişilerden etkilenebilirler; ayrıca kendine güvenli bir ses tonundan ve beden dilinden, konuya hakimiyetten etkilenebilme olasılıkları da yüksektir" diyen Prof. Karadoğan Doruk şöyle devam ediyor:

"Öncelikle ikna eylemini gerçekleştirecek olan kişinin dikkat çekici unsurlara sahip olması gerekir. Bu unsurlar; kendine güven, etkili bir ses tonu, yüksek iletişim becerisi, konuya olan hakimiyet, bilgi birikimi ve prezantabl bir görünüm olarak sıralanabilir."

"MANİPÜLASYON SÖZKONUSU"

İkna edilen kişinin aslında kendi rızası ile bile isteye karşısındaki kişinin istekleri doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen Doruk, "Tabii ki burada manipülasyon da söz konusu olabilir. Kişi o kadar çok bilgi bombardımanına uğruyor veya ikna taktiklerine maruz kalıyor ki, karar alma mekanizmaları geçici olarak bloke oluyor. Normal şartlarda etkilenmeyeceği söylemlerden etkilenir hale geliyor. Hedef kişinin, korkuları, ilgi alanları, güvensizlikleri, ihtiyaçları temel kriterler olmaktadır" diyor.

KORKU UNSURU ETKİSİ

İnsanları bir eyleme yönlendirmenin üç yöntemi olduğuna dikkat çeken Doruk şöyle sıralıyor:

İlki zor kullanmaktır. Zor kullanılarak kişilerde eylem değişikliği yaptırılabilir.

İkinci yöntem hediye verilerek veya rüşvetle bir iş yaptırılabilir. Bunlar tam anlamıyla ikna değildir.

Üçüncü ve en geçerli yol ise ikna etmektir. Başta da söylediğim gibi iknada bir rıza gösterimi söz konusudur.

Prof. Dr. Ece Karadoğan Doruk, korku unsurunun da altını çizerken "Korku unsurunun yoğun olduğu bir tutum ve davranış değişikliğine ikna denemeyeceğini söylüyor. Prof. Dr. Karadoğan Doruk, "Bu, manipülasyon veya kandırmanın gerçekleştiği bir etkileşimdir" diye aktarıyor.

cihat.aslan@haberglobal.com.tr

Kaynak: HaberGlobal

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
'Geçinemiyorum' diyen eski belediye başkanı çaycı oldu!
'Geçinemiyorum' diyen eski belediye başkanı çaycı oldu!
Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Mahra, yaşam savaşını sürdürüyor
Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Mahra, yaşam savaşını sürdürüyor
Aşık Veysel'in torunu, halk ozanının arşivini paylaşacak
Aşık Veysel'in torunu, halk ozanının arşivini paylaşacak
Yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı
Yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı
Yılın başhekimi ve hekimi seçilen doktorlar ödüllerini meslektaşlarına ithaf etti
Yılın başhekimi ve hekimi seçilen doktorlar ödüllerini meslektaşlarına ithaf etti
Asırlık çınarlar peyzaj şirketi kurbanı mı?
Asırlık çınarlar peyzaj şirketi kurbanı mı?

Bu Habere Tepkiniz

Yarı zamanlı çalışmayı bekleyen memurların çocukları okula başlıyor!

Yarı zamanlı çalışmayı bekleyen memurların çocukları okula başlıyor!

Devletimizin yarı zamanlı çalışma hakkından kimlerin yararlanabileceğine dair ikincil düzenlemeyi bir türlü yapmadığı için kanun çıktığında doğan çocuklar okula başlayacak yaşa geldi!
MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı

MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, ön inceleme ile ilgili iş ve işlemlerin mer'i mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi gerektiğini tüm yetkililere bildirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi

Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi

Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyonlarına dair yazıyı il emniyet müdürlüklerine gönderdi.
YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi

YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmayacağını üniversitelere bildirdi!
KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2022/4 tercih sonuçlarını ÖSYM açıkladı
Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?

Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, doktorası bitmiş araştırma görevlilerinin lisansüstü programlarda ders verebilmesine imkan verilmeli!
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda 3600 ek göstergenin ne zaman yürürlüğe gireceği hususunda; 'Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkaracağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük' İfadelerini kullandı
Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü

Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü

Danıştay 2. Dairesi, Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan davacının, aynı unvanla Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptal eden mahkeme kararını onadı.
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022 ve 2023 yılı toplu sözleşmesinde, sözleşmeli personel harcırah verilmesine yönelik düzenleme olmasına rağmen, Bakanlığa görüş yazısı sordu.
Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Mart 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı.18 dosyayı gündeme alan Mahkeme, bunların 6'sını esastan karara bağlayacak
SGK 550 sözleşmeli personel alacak

SGK 550 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı

Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı

Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 25 Mart Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
En ucuz sıfır otomobiller (Mart Fiyatları)

En ucuz sıfır otomobiller (Mart Fiyatları)

2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Mart ayında 50 bin TL'lere varan zamlarla birlikte fiyat listeleri de güncellendi. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar..