Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Mahra, yaşam savaşını sürdürüyor

Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart'ta saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürürken, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Mahra'nın sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı.



Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın, parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi.



'DETAYLI BEYİN MR'ININ SONUCUNU BEKLİYORUZ'

Kazanın üzerinden 16 gün geçtiğini belirten baba Murat Pınar, Mahra'nın son durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:



MR çekildi, beyindeki hasara bakacaklar. Çünkü beyinden olumlu bir cevap yok. Kalp bir ara kendi kendine atmaya çalışıyordu, çok küçük de olsa atıyordu ilaçsız. Ama dün girdiğimde gördüm ki yine kalp ilacıyla çalışıyor. Çünkü çok düşmüştü kalp atışları, 47 seviyelerine inmişti. Yine kalp ilaçlarını vermeye başlamışlar, şu anda 80 civarında atıyor. Detaylı beyin MR'ının sonucunu bekliyoruz.



Bu hafta perşembe günü en geç çıkar, dediler. Öyle bekliyoruz kapıda. Kalbi bir kere 10 dakika durmuştu, 10 dakika uğraş sonucu getirdiler, tekrar döndü hayata. Kötüye giden bir şey de yok, iyiye giden bir şey de. Ama kalbi kendi kendine atmıyor, ciğerleri kendi kendine çalışmıyor, böbrekleri ilaçla çalışıyor, şu anda beyin hala komut vermiyor. Doktorları detaylı beyin MR'ından sonra detaylı konuşacak. Bugüne kadar uyanmasını beklediler uyanmadı. Beynin ne kadar, nerelerinin hasar aldığını detaylı beyin MR'I sonrasında öğreneceğiz."



'KAMYON SÜRÜCÜSÜNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUK'

Kamyon şoföründen şikayetçi olduklarını aktaran Murat Pınar, "Kamyon sürücüsü, kamera kayıtlarında da var, yaklaşık 4,5- 5 metre önüne kadar geldiği halde frene basmakla yetiniyor. Direksiyonu çevirse, sol taraftan bir araba geldiği zaman çarpmamak için nasıl direksiyonu çeviriyorsan, çocuk da gördüğü zaman frene basmak yerine direksiyonu çevirse kurtarabilirdi. Sağ tarafta kaldırım vardı, kaldırıma daha 1,5 metre mesafe var. Keşke, keşke, keşkeler çok tabii ki, keşke olmasaydı" diye konuştu. Anne Derya Pınar ise Mahra'nın elinden tutarak yaşam umudu olmaya çalıştığını aktardı.