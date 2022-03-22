Veli ve öğretmen arasındaki kavga kameraya yansıdı

Diyarbakır'da bir öğretmen ve veli arasında çıkan kavga okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesindeki Nuriye Çelebi Eser İlkokuluna dün çocuğuyla gelen veli A.K, oğluna hakaret ettiği iddiasıyla koridorda gördüğü öğretmen H.Ş'ye yumruk attı.

Öğretmenin de saldırıya karşılık vermesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

Yumruk ve tekmeli kavga okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erdi.

Durumun bildirilmesi üzerine okula sevk edilen polis ekiplerince A.K. ve öğretmen H.Ş'nin emniyette ifadesi alındı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Okul koridorunda yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

- Üç sendikadan tepki

Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen Diyarbakır şubelerince olay kınandı.

Okul binası önünde bir araya gelen üç sendikanın üyeleri adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Sekreteri Recep Güneş, mevcut eğitim programlarının şiddeti önlemediğini savundu.

Şiddeti eğitimle yok etmenin ilk aşamasının program değişikliği olduğunu ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Okullarımızda yaşanan şiddet olaylarının tekrar etmemesi, eğitimcileri şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bütün yetkilileri acilen harekete geçmeye ve gerekli yasal çerçeveli önlemeleri ivedilikle almaya davet ediyoruz."

Güneş, eğitim emekçilerine yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını belirterek, öğretmen H.Ş'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.