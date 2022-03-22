Ankara'da ByLock kullanıcısı 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 12:19
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 4 zanlı yakalandı.
Sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler hakkında, daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının ifade ve teşhislerinin olduğu da belirtildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız