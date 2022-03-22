Polis eşi, Sevginur'a öldürmek için ateş etmiş

TOGG'un üretim tarihi belli oldu
TOGG'un üretim tarihi belli oldu
Bakan Bilgin'den asgari ücrete ilişkin yeni açıklama: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum
Bakan Bilgin'den asgari ücrete ilişkin yeni açıklama: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum
Polis memurunun silahla vurduğu hemşire eşi hayatını kaybetti
Polis memurunun silahla vurduğu hemşire eşi hayatını kaybetti
'Tedbir alınmazsa gelecekte 15 Temmuzların yaşanması kaçınılmazdır'
'Tedbir alınmazsa gelecekte 15 Temmuzların yaşanması kaçınılmazdır'
'2022'de yurt dışı bursu için 1 milyar liranın üzerinde bütçe ayrıldı'
'2022'de yurt dışı bursu için 1 milyar liranın üzerinde bütçe ayrıldı'
'Yeni spor yasası' bu hafta TBMM'ye sunulacak
'Yeni spor yasası' bu hafta TBMM'ye sunulacak
Altının gram fiyatı 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı için açıklama: TSK hazırlıklı olmalı!
Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı için açıklama: TSK hazırlıklı olmalı!
Kırmızı ete yüzde 48 zam geldi
Kırmızı ete yüzde 48 zam geldi
MİT ve Emniyet düğmeye bastı, 50 ilde 132 FETÖ şüphelisine gözaltı
MİT ve Emniyet düğmeye bastı, 50 ilde 132 FETÖ şüphelisine gözaltı
Doktor asker tartışması yaşanmıştı... İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Doktor asker tartışması yaşanmıştı... İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak
Seçmen göçüne 6 ay formülü
Seçmen göçüne 6 ay formülü
10 adımda yakıttan tasarruf edin
10 adımda yakıttan tasarruf edin
Beş ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Beş ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Üç ayrı ilde üç bebek ölümü: Soruşturma başlatıldı
Üç ayrı ilde üç bebek ölümü: Soruşturma başlatıldı
Bakan Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok
Bakan Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Kuyumcular banka kuruyor
Kuyumcular banka kuruyor
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Polis eşi, Sevginur'a öldürmek için ateş etmiş

Ankara'da başından tabancayla vurup ağır yaraladığı 18 günlük eşi anestezi teknikeri Sevginur Aktaş'ın (22) intihara kalkıştığını ileri süren polis memuru Müslüm Aktaş'a (27) verilen 31 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda sanık Müslüm Aktaş'ın, tartıştığı eşini zorla yatak odasına götürdüğü, cinsel saldırıda bulunduğu, eşinin evi terk etmek istemesi üzerine beylik tabancasını başına dayayarak, öldürmek amacıyla ateş ettiği belirtildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Mart 2022 12:22
Yazdır
Polis eşi, Sevginur'a öldürmek için ateş etmiş

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020'de, Keçiören ilçesindeki evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu. Ağır yaralı Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu. Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Müslüm Aktaş, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, 'yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat verdi.

Anestezi teknikeri eşini ağır yaralayan polise, indirimsiz 31 yıl hapis

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DİYEREK TEHDİT ETMİŞ'

Sanık Aktaş'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda, sanık Aktaş'ın hem nişanlılık hem de 18 günlük evlilik süresince eşiyle tartıştıkları ve eşine yönelik aşırı kıskançlık gösterdiği aktarıldı. Alınan ifadeler ve elde edilen deliller ışığında, olay günü Sevginur'un, babasının evine gitmek istemesi üzerine tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine sanığın eşini darp ederek yaraladığı, Sevginur'un da kendisini korumak ve mevcut saldırıyı defetmek amacıyla tırnaklarını kullanarak sanığı yaraladığı belirtildi. Sanığın akşam saat 20.00 - 21.00 sılarında Sevginur'u zorla yatak odasına götürdüğü ve cinsel saldırıda bulunduğu, Sevginur'un bu kez daha kararlı bir şekilde evden ayrılmak istemesi üzerine sanığın beylik tabancasını alarak 'seni öldürürüm' diye tehdit ettiği aktarıldı. Kararda, Sevginur'un evden ayrılmak istemesi üzerine Müslüm Aktaş'ın tabancasını başına dayayarak öldürmek amacıyla bir kez ateş ettiği belirtildi.

PİŞMANLIK GÖSTERMEDİĞİ İÇİN İNDİRİM UYGULANMADI

Sanığın bu nedenle 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından cezalandırıldığı, 'yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise delil yetersizliğinden beraatına karar verildiği belirtildi. Kararda ayrıca sanığın soruşturma ve yargılama aşamasında suçtan kurtulmaya yönelik savunma geliştirdiği, pişmanlık gösteren bir tutum sergilemediği için verilen cezada takdir indirimi uygulanmadığı aktarıldı.

'EN BÜYÜK ŞANSIMIZ SEVGİNUR'UN ÖLMEMESİ'

Sevginur Aktaş'ın avukatı Arzu Gül, kararda önemli olan noktanın sanığa yönelik takdir indirimi uygulanmaması olduğunu belirterek, "Bu olaydaki en büyük şansımız Sevginur'un ölmemesi. Sevginur uyanır uyanmaz istismara uğradıktan sonra eşinin kendini vurduğunu anlattı. Sevginur, anlattıkları dışında bunların hepsinin delillerini tek tek mahkemeye sundu. Buna rağmen sanık Müslüm Aktaş halen pişmanlık göstermedi ve eşinin intihar ettiğini ileri sürdü. Sonuç olarak da sanık hakkettiği cezayı aldı" dedi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Şişli'de bir kadını taciz edip yumrukla yaralayan sanığa 2 yıl 9 ay hapis cezası
Şişli'de bir kadını taciz edip yumrukla yaralayan sanığa 2 yıl 9 ay hapis cezası
Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren sanığın 'akıl sağlığı raporu' bekleniyor
Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren sanığın 'akıl sağlığı raporu' bekleniyor
Polis memurunun silahla vurduğu hemşire eşi hayatını kaybetti
Polis memurunun silahla vurduğu hemşire eşi hayatını kaybetti
Otomobilde 'kilometre' dolandırıcılığına 35 gözaltı
Otomobilde 'kilometre' dolandırıcılığına 35 gözaltı
Müze Müdürünün de yer aldığı suç örgütünde gerçek eserler sahte gibi kayıt altına alınmış
Müze Müdürünün de yer aldığı suç örgütünde gerçek eserler sahte gibi kayıt altına alınmış
Şişli'de zincirleme kazada polis aracı devrildi, 2 polis hafif yaralandı
Şişli'de zincirleme kazada polis aracı devrildi, 2 polis hafif yaralandı

Bu Habere Tepkiniz

Yarı zamanlı çalışmayı bekleyen memurların çocukları okula başlıyor!

Yarı zamanlı çalışmayı bekleyen memurların çocukları okula başlıyor!

Devletimizin yarı zamanlı çalışma hakkından kimlerin yararlanabileceğine dair ikincil düzenlemeyi bir türlü yapmadığı için kanun çıktığında doğan çocuklar okula başlayacak yaşa geldi!
MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı

MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, ön inceleme ile ilgili iş ve işlemlerin mer'i mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi gerektiğini tüm yetkililere bildirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi

Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi

Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyonlarına dair yazıyı il emniyet müdürlüklerine gönderdi.
YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi

YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmayacağını üniversitelere bildirdi!
KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2022/4 tercih sonuçlarını ÖSYM açıkladı
Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?

Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, doktorası bitmiş araştırma görevlilerinin lisansüstü programlarda ders verebilmesine imkan verilmeli!
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda 3600 ek göstergenin ne zaman yürürlüğe gireceği hususunda; 'Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkaracağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük' İfadelerini kullandı
Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü

Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü

Danıştay 2. Dairesi, Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan davacının, aynı unvanla Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptal eden mahkeme kararını onadı.
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022 ve 2023 yılı toplu sözleşmesinde, sözleşmeli personel harcırah verilmesine yönelik düzenleme olmasına rağmen, Bakanlığa görüş yazısı sordu.
Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Mart 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı.18 dosyayı gündeme alan Mahkeme, bunların 6'sını esastan karara bağlayacak
SGK 550 sözleşmeli personel alacak

SGK 550 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı

Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı

Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 25 Mart Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
En ucuz sıfır otomobiller (Mart Fiyatları)

En ucuz sıfır otomobiller (Mart Fiyatları)

2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Mart ayında 50 bin TL'lere varan zamlarla birlikte fiyat listeleri de güncellendi. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar..