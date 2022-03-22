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Son 5 yılda trafik kazalarında kaybettiğimiz insan sayısı terörden kaybettiğimizden fazla

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 2015 yılından 2021 yılı sonuna kadar meydana gelen trafik kazalarında 44 bin 392 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu az bir sayı değil. 40 yıllık terör mücadelesinde kaybettiğimiz sayıdan fazladır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 12:46
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Son 5 yılda trafik kazalarında kaybettiğimiz insan sayısı terörden kaybettiğimizden fazla

Terör, göç, uyuşturucu gibi küresel ölçekte bir güvenlik sorunu haline gelen trafik meselesine, dünyadaki tüm ülkelerin çözüm aradığını ifade eden Soylu, Türkiye'nin de trafik kazaları nedeniyle büyük bedeller ödediğinin altını çizdi.

Bakan Soylu, dünyanın en önemli güvenlik problemlerinden birisinin trafik güvenliği olduğunu, farkındalığın ve sorumluluğun artırılması gerektiğini kaydetti.

Sadece ceza kesmekle, fazladan iki trafik polisi görevlendirmekle meselenin çözülemeyeceğini, ortak akla, koordinasyona, stratejiye, sağlıklı uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Soylu, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planının uluslararası kılavuzlara uygun hazırlandığını bildirdi.

Strateji Belgesi ile Eylem Planının hazırlanmasında, 100'ün üzerinde kurumun yanı sıra, Dünya Sağlık Örgütü gibi örgütlerle de birlikte çalışıldığını aktaran Soylu, bu alanda ihtisas gruplarının ve Eşgüdüm Kurulunun oluşturulduğunu anlattı.

Bakan Soylu, şu ana kadar strateji ve eylem planları çerçevesinde, 70 çalışma toplantısı yapıldığını, bu çalışmalara 487 kurumun ve 2 bin 746 kişinin katıldığını aktardı.

Eylem Planındaki 41 amaç, 104 hedef ve 441 performans göstergesi üzerinden çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, "emniyet kemeri takmak", "uykusuz seyahat etmemek", "araçla seyir halindeyken cep telefonu kullanmamak" gibi bazı basit önlemlerin yaşananları önleyebileceğine dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 2015 yılından 2021 yılı sonuna kadar yaşanan trafik kazalarında kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı toplam 44 bin 392'dir, bu az bir sayı değil. 40 yıllık terör mücadelesinde kaybettiğimiz sayıdan fazladır. Aynı periyotta yaralı sayımız ise toplam 1 milyon 891 bin kişidir. 2015 yılı kasım ayında Brezilya'da yapılan İkinci Küresel Yüksek Düzey Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı'nda trafik kazaları sebebiyle oluşan küresel kaybın yıllık 1,8 trilyon dolar olduğu tespit edilmiştir. Bu şöyle bir rakam, 2021 küresel ticaret hacminin yaklaşık yüzde 6,3'üdür. Dünyada da ülkemizde de paralimpik sporcuların önemli bir kısmı, ne yazık ki trafik kazaları sebebiyle kayıp yaşamış insanlardır."

Kriminal bir olay olmayan trafik kazasının, bir terör eylemi veya bir cinayet gibi kasıtlı işlenmiş bir suç kategorisinde bulunmadığını dile getiren Soylu, trafik kazalarının, toplum sağlığı ve ekonomik açıdan kabullenilemeyecek ölçüde yıkıcılığı olduğunu, insanlığı yüksek bedellere katlanmak zorunda bıraktığını vurguladı.

- "Hedefi, ceza keserek gerçekleştiremeyiz"

Bakan Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Trafik kazası nedeniyle hiç kimsenin ölmediği veya ciddi derecede yaralanmadığı bir Türkiye hedefinin vizyonumuz olarak belirlenmesi, kararlılığımızın göstergesidir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için benimsediğimiz ve uluslararası literatürde de karşılığı olan 'güvenli sistem yaklaşımı' ve 'trafikte sıfır can kaybı hedefini' ifade eden, literatürdeki adıyla 'vizyon sıfır yaklaşımı' iddialı ama gerçekleştirilebilir hedeflerdir. Bu hedefi, sadece topluma nasihatle ve ceza keserek gerçekleştiremeyiz. İnsanları trafikte hata yapmaya iten tüm sebepleri tespit etmek, ortadan kaldırmak, bunun için gerekli bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek durumundayız. Sorumluluklarımız belli. Güvenli sistem yaklaşımının da özü budur. Hata yapılan, kazaya sevk eden tüm eksiklikleri tespit etmek, bunları gidermeye çalışmak, milletimize doğru eğitimi vermek, ilk andan itibaren de bu eğitimle milletimizin her ferdini buluşturmaktır."

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'dan sonra terörle ve uyuşturucuyla mücadeleye odaklandığını, başarı da kazandığını anlatan Soylu, afet yönetiminde de önemli kabiliyetlerin elde edildiğini bildirdi.

Trafik konusuna da odaklanıldığını belirten Soylu, 2015'te 9,6 olan 100 bin kişi başına düşen trafik kazası can kaybı oranının 2021 sonu itibarıyla 5,7- 6 bandında olduğunu, 2015'e göre yıllık can kaybının, ortalama 2 bin 500 kişi azaldığını kaydetti.

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Önceki yıl, 2010 yılına göre araç sayısının yüzde 59,9 arttığını, buna karşın ölümlü trafik kazası sayısının ise aynı dönemde yüzde 40,8 azaldığını anlatan Soylu, bu başarıların kolay elde edilmediğini söyledi.

Trafik konusuna odaklanmaya devam edeceklerini, bilimsel ve stratejik adımların atılmasının süreceğini bildiren Soylu, "Bayramlarda son yıllarda ortaya koyduğumuz dikkat ve gayret gibi yılın her gününde bu farkındalığı beklediğimizi, tıpkı terör örgütlerine yaptığımız gibi, teşbihte hata olmaz, tabirimi mazur görün, trafik terörünün de eylem kabiliyetini en aşağılara çekmek için her vatandaşımızın desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Toplantıya, bazı bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı.

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