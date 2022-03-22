Kanser hastası için alınan ilaçların ücreti mirasçılarına ödenecek

Ankara 5. İş Mahkemesi, kullandığı ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaması üzerine yargıya başvuran ancak dava sürecinde yaşamını yitiren kanser hastası kadının mirasçılarına 250 bin lira ödenmesine karar verdi.

Göğüs kanseri olan İzmirli Z.G, tedavisinde kullanılan iki kür ilacın bedeli SGK tarafından karşılanmayınca, Hacettepe Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığından aldığı raporlarla 2019'da Ankara 5. İş Mahkemesine başvurdu.

Tedavisi süresince ilaçların ücretini kendisi karşılayan Z.G, dava sürerken hayatını kaybetti. Bunun üzerine davayı sürdüren yakınları, Z.G'ye vefat etmeden hemen önce uygulanan 3. ve son ilaç kürünün parasının da ödenmesini talep etti.

Davaya konu olan ilaçlar da geçen yıl bedeli ödenecek ilaçlar listesine alındı.

Mahkeme, davayı sürdüren Z.G'nin mirasçılarını haklı bularak, üç kür için ödenen toplam 250 bin liranın aileye ödenmesine hükmetti.

- "Emsal teşkil edebilecek niteliğe sahip bir dava oldu"

Ailenin avukatı Güney Çağatay Öz, AA muhabirine, tedavide kullanılan ilaçların pahalı olduğunu belirtti.

Kanser hastasının vefat etmesi durumunda da mirasçıların SGK'den böyle bir talepte bulunabileceğine dikkati çeken Öz, "Eski 2 davamızı mirasçılar üzerinden yürütürken yeni davayı da mirasçılar adına açtık. Dava lehimize sonuçlandı. Emsal teşkil edebilecek niteliğe sahip bir dava oldu. SGK'nin ödemekten imtina etmesinin hukuku uygun olmadığının açık bir kararı haline geldi." ifadelerini kullandı.