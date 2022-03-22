Üniversitede kalp krizi geçiren rektör yardımcısı yaşamını yitirdi
Trabzon'da Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu (73), rektörlük binasındaki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Mart 2022 14:42
Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, sabah saatlerinde geldiği üniversitenin rektörlük binasındaki odasından uzun süre çıkmadı. Durumdan şüphelenerek odaya giren rektörlük görevlileri, Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine üniversiteye gelen sağlık ekibince ilk müdahale bulunulan Bocutoğlu, ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bocutoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Bocutoğlu, görev yaptığı üniversitede düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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