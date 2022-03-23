YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Güncel Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda öğrenci kontenjanı verilmiş ve ek yerleştirmeler dahil olmak üzere en az % 80 oranında öğrenci kaydı yapılmış birimlerin asgari kadro sayısının iki katına kadar kadro aktarım yetkisini üniversitelere devretti.

Bunun dışında;

- Güncel Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda öğrenci kontenjanı verilmemiş birimlerdeki, öğrenci kontenjanı verilip de %80'den daha az oranda öğrenci kaydı yapılmış birimlerdeki, enstitüler altında yer alan anabilim dalları ve servis dersi veren birimlerdeki asgari kadro sayıları dahil her türlü kadro aktarımları,

- Meslek yüksekokullarındaki asgari kadro sayısı içindekiler de dahil olmak üzere her türlü profesör ve doçent kadro aktarımları,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilecektir.

İŞTE YÖK KARARI!