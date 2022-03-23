YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından norm kadro süreçleriyle ilgili 2022 yılında uygulanacak işlemlere dair yeni kararlar aldı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Güncel Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda öğrenci kontenjanı verilmiş ve ek yerleştirmeler dahil olmak üzere en az % 80 oranında öğrenci kaydı yapılmış birimlerin asgari kadro sayısının iki katına kadar kadro aktarım yetkisini üniversitelere devretti.
Bunun dışında;
- Güncel Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda öğrenci kontenjanı verilmemiş birimlerdeki, öğrenci kontenjanı verilip de %80'den daha az oranda öğrenci kaydı yapılmış birimlerdeki, enstitüler altında yer alan anabilim dalları ve servis dersi veren birimlerdeki asgari kadro sayıları dahil her türlü kadro aktarımları,
- Meslek yüksekokullarındaki asgari kadro sayısı içindekiler de dahil olmak üzere her türlü profesör ve doçent kadro aktarımları,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilecektir.
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