YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, lisansüstü eğitim programlarında hazırlanmakta olan tezlerin ilgili Kurulların onayı ile İngilizce yazılabilmesini uygun gördü!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 27 Mart 2022 14:52
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıda; üniversitelerde öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarda danışmanın gerekçeli görüşü, Anabilim Dalı Kurul Kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezlerin geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla İngilizce yazılabilmesine karar verilmiştir.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız