Kılıçdaroğlu, Boğaziçi'nde yeni açılan tüm fakülteleri kapatacak
Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu; "(Boğaziçi Üniversitesi) Yeni açtıkları fakültelerin tamamını iktidara geldiğimizde kapatacağız." dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu,
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin duruşmasına değinerek, "Kucaklaşmaya ihtiyacımız
var dedim. Söylediklerimin ne kadar önemli oldukları ortaya çıkıyor. Boğaziçi'nde
öğrencilerin yargılanmaları vardı. Haksız hukuksuz şekilde öğrenciler, avukatlar
çıkarıldı. Öğrencilerin yurt dışına gitmesi lazım. Orada kabul edilmişlerdi.
Yurt dışı yasakları devam ediyor. Tepeden inme hukuksuz şekilde üniversitelerde
demokratik atmosferi yok ediyorsanız, iktidara geldiğimizde Boğaziçi Üniversitesi
tam anlamıyla üniversite olacak. Yerleşkeyi de eski hukuki konumuna kavuşturmak
görevimiz olacak" ifadelerini kullandı.
Emekli amirallerin duruşmasına atıf yapan Kılıçdaroğlu, "Montrö'nün önemini
vurgulayan amiraller yargılanıyorlardı. Onlar dik ve onurlu görev yaptılar.
Yıllardır içeride olan askeri öğrenciler var. Az kaldı merak etmeyin. Kavala,
Demirtaş var. Şu anda AİHM kararına uymalıyız diye AK Parti'den sesleri gelmeye
başladı. O seslerin artmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.
İçişleri Bakanı Soylu'ya uyuşturucu konusunda cevap veren Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucu
satan küçük adam hapiste, baronlar yok dedim. İçişleri Bakanlığı polislerin
emeğini görmezlikten gelme dediler, kınadılar. Ya beni anlamıyor arkadaşlar.
Benim söylediğim şu; uyuşturucu baronlarını yakalayan polis, savcılığa teslim
eden polis, yargılayan hakim. Polis üzerinden bizim üzerimize gelmek istiyor.
Polis kardeşlerim, beni de çok iyi bilirler, Soylu'yu da onun karakterini de
benim karakterimi de benim uyuşturucuya ne kadar karşı olduğumu da o zat da
bilir. Baronların en önemli özelliği siyasetçileri satın almalarıdır. Halkın
iktidarı gelecek. Polisin elini kolunu tutmayacağız. Tamamını yakalayın alnınızdan
öpeceğiz diyeceğiz"
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin sözlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Nebati,
'Bir problem yaşandığında bize ulaşırsınız. Yatırımcıları zorlayan bürokrasidir'.
Yani diyor ki burası sömürge ülkesi. Ne için koltuklarını korumak için, bürokrasinin
bu kadar aşağılandığı bir dönemi hatırlamıyorum. Sırf para gelsin diye böyle
bir tablo ile Türkiye hiç karşılamadı. Bahçeli ne diyor buna? Bu kadar bürokrasi
eleştirilirken, Nebati'yi uyarın. 'Bahçeli'yi de alaşağı edeceğiz' der. 'İstediğinizi
yaparız' diyor, akıl alacak iş değil. Yabancı ona rağmen niye gelmiyor? Çünkü
diyor ki 'sizin ülkenizde can ve mal güvenliği yok' diyor. 'Mevzuatı değiştiriyorsunuz,
istikrarın olması lazım' diyor. İstikrar yoksa neden gelsin adam ya" dedi.
Yap-işlet-devret modeline yönelik ise Kılıçdaroğlu, "4 tane örnek veriyorum.
Bütün vatandaşlarım ellerini vicdanına koyup beni dinlesinler. Şehir Hastaneleri
güzel, defalarca söyledik. Kaça mal ettiniz? Yapım maliyeti 10 milyar 200 milyon
lira, 10 milyar lira yapıyor, 80 milyar lira para ödeyeceğiz. Onların tamamını
alacağız. Osmangazi Köprüsü bir milyar 200 milyon dolar. 15 milyon garanti veriyorsun.
Bunlar sıradan rakamlar değil. Bunlar sadece beşli çeteye bırakılacak rakamlar
değil. Kütahya Zafer Havalimanı 50 milyon avro maliyeti. 2044'e kadar ödeyeceğimiz
para 208 milyon avro ödeyeceğiz" diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cevap veren Kılıçdaroğlu, "Eğer köprüden geçmem diyorsanız, yüzerek gidin demiş. Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin" ifadelerini kullandı.> Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız