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Bakan Kirişçi: Ülkemiz su stresi altında olan ülkeler arasında

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Kişi başına düşen su miktarı bakımından ülkemiz su stresi altında olan ülkeler arasındadır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 15:59
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Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yapımı tamamlanan 325 tesis, Dünya Su Günü etkinliği kapsamında hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla Dünya Su Günü "Su Vatandır" etkinliği düzenlendi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Kirişci, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de stratejik öneme sahip tarım sektörünün, başka bir sektörle asla ikame edilemeyeceğini, salgın sürecinin ve ardından Rusya-Ukrayna savaşının bu gerçekliği bir kez daha doğruladığını söyledi.

Kirişci, küresel iklim değişikliğinin global gündemin ilk sıralarında yer alan önemli bir konu olduğunu belirterek, "Bu bağlamda Bakanlığımız su yönetimini, faaliyetlerinin merkezine almış bir Bakanlıktır. Bugün, Bakanlığımız bünyesinde tamamlanan 4,6 milyar lira tutarında 325 tesisin açılışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- Türkiye su stresi altında

Kirişci, Türkiye'de yıllık ortalama yağış miktarının 574 milimetre, dünya ortalamasının ise 990 milimetre olduğunu belirterek, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını vurguladı. Kirişci, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de bölgeler arası farklılık nedeniyle yıllık ortalama yağış miktarı 250 ile 2 bin 500 milimetre arasında 1'e 10 değişim göstermektedir. Türkiye'nin toplam kullanılabilir su miktarı, yıllık 112 milyar metreküptür. Bu miktarın 58,4 milyar metreküpü ancak kullanılabilmektedir. Bu ise yüzde 52'ye tekabül etmektedir. Bunun 45 milyar metreküpü yani yüzde 77'si tarımda, 13,4 milyar metreküpü yani yüzde 23'ü içme suyu ve sanayide kullanılmaktadır. Özetle kişi başına düşen su miktarı bakımından ülkemiz su stresi altında olan ülkeler arasındadır."

- "Yatırımlara devam ediyoruz"

Kirişci, tarımda suyun etkin ve verimli kullanımı konusunda daha dikkatli ve özenli olunması gerektiğinin altını çizerek, bu çerçevede Bakanlığın, su kaynaklarının korunması, suyun verimli bir şekilde tüketim noktalarına aktarılması ve/veya iletilmesi, sulama sistemlerinin modernize edinilmesi ve bitkisel üretimde ürün desenlerinin bölgedeki su kaynaklarına göre belirlenmesi faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini anlattı. Kirişci, burada belirleyici olanın, "insanların davranışları" olduğunun altını çizerek, "Bakanlık olarak halkımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacını, atık su yönetimini, sel ve taşkınlardan korunmayı, temiz enerji kaynağı HES'leri ve gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarım yatırımlarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Sulanan tarım alanını 68,5 milyon dekara yükseldi"

2022 yılı Dünya Su Günü'nün temasının "yeraltı suyunu görünür kıldığını" belirterek, "Yeraltı suları dünyada en büyük hacimli ulaşılabilir tatlı su kaynaklarıdır. Stratejik öneme sahiptirler. En önemlisi de bilinçsizce tüketilmeleri geriye dönülemeyecek tahribatlara yol açabilmektedir. Bu nedenle yeraltı sularımızı sürdürülebilir bir politika ile yönetmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kirişci, Türkiye'nin yeraltı sularının, gelecek nesillere bırakacakları en önemli doğal kaynaklar olduğunu söyleyerek, "yeraltı sularının sonsuzmuş" gibi algılanmasının, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğuna dikkati çekti. Kirişci, insanların yer altı suları konusunda bilinçlendirilmesinin, gelecek nesillerin su kaynaklarını güvence altına alacağını vurguladı.

Bakanlık bünyesinde son 19 yılda su alanında toplam 295 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve 9 bin 189 tesisin hizmete alındığını belirten Kirişci, "20 milyon dekar alan sulamaya açılmıştır. Böylece sulanan tarım alanını 68,5 milyon dekara yükselmiştir." dedi.

- "Üreticinin yanındayız"

İklim değişikliği ve nüfus artışının etkisiyle su depolama yapılarının öneminin de giderek arttığını belirten Kirişci, bu çerçevede alternatif depolama yapılarının gündeme geldiğini anlattı.

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Kirişci, yer altı depolama tesislerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 11. Kalkınma Planı'na da eklendiğini ve devlet politikası haline geldiğini hatırlattı.

Bu çerçevede hedeflerinin 2023 sonuna kadar 200'ün üzerinde yer altı barajını ve suni besleme tesisini inşa ederek hizmete sunmak olduğunu ifade eden Kirişci, şu ana kadar 61 projenin tamamlandığı bilgisini verdi.

Konuşmasında, üreticilere de seslenen Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lütfen ekilmedik bir karış toprağımız, dikilmedik bir tek ağacımız kalmasın. Ahırlarımız, ağıllarımız, kümeslerimiz ve balık çiftliklerimiz asla boş kalmasın. Sen üret yeter. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve bakanlığımız her zaman yanınızdadır."

Konuşmaların ardından 325 tesisin açılışı gerçekleştirildi. Ayrıca programda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatırımlarını anlatan kısa film de gösterildi.

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