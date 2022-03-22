Emekli ilkokul müdürü evinde ölü bulundu
Düzce'de yıllardır ilkokul müdürlüğü yapan bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, şahsın yakınları fenalık geçirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 16:15
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı 204. Sokak'ta meydana geldi.
Alınan bilgilere göre yıllardır Düzce'de öğretmenlik ve ilkokul müdürlüğü yapan 76 yaşındaki Arslan T., lavaboya gidip uzun süre çıkmayınca, eşi komşularından yardım istedi. Yüz üstü düşen şahsı gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Arslan T.'nin hayatını
kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin
ardından emekli eğitimcinin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan, şahsın yakınları ise bina önünde fenalık geçirdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız