Bakanlıkta ayçiçeği zirvesi

Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) ve genel merkezi Edirne'de bulunan TRAKYABİRLİK yöneticileri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya geldi. KARADENİZBİRLİK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Kurumumuz Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin, Genel Müdürümüz Ünal Erarslan, TRAKYABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç ve Genel Müdürü Hakan Çalen ile birlikte Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ziyaret edilmiştir. Ziyarette her 2 birlik yöneticileri, ayçiçeği üretimi ve ayçiçeği yağı ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Bakan'a iletmişlerdir. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan, 'ayçiçeği' konusuyla yakından ilgilendiklerini belirterek, yaşanan sorunların en kısa sürede çözümü konusunda birliklerin talep ve görüşlerinin son derece önemli olduğunu açıklamışlardı. Bizler de Bakanımıza yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz."