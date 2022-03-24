Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde, ".Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir." hükmüne yer verilmiştir.

2022 yılında bu personele ödenecek ücret ve ek ödemeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgeleri yayımlanmıştı.

Sitemize gelen sorularda, 7349 sayılı Kanun ile yapılan bu değişikliğe paralel olarak anılan Kanunla getirilen vergi istisnası ayrıca dikkate alınıp alınmadığı hususu sorulmaktaydı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya açıklık getirerek "İLGİLİ PERSONEL İÇİN BELİRLENEN NET SÖZLEŞME ÜCRETLERİNE ANILAN KANUN İLE GETİRİLEN İSTİSNA TUTARININ İLAVE EDİLMESİNE İMKAN BULUNMADIĞINI" belirtti.

