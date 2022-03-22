Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Stratejik Pusula belgesine tepki

Dışişleri Bakanlığı, dün Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nde onaylanan Stratejik Pusula başlıklı belgesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"AB'nin Stratejik Pusula başlıklı belgesinin dün (21 Mart) AB Dış İlişkiler Konseyi'nde onaylandığını öğrendik.

Belgenin özellikle ülkemize atıfta bulunulan Doğu Akdeniz bölümünün, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin bu denizdeki haklarını yok sayan ve maksimalist deniz yetki alanı iddiaları bulunan iki AB üyesi tarafından AB'ye dikte ettirildiği, bu haliyle uluslararası hukuka, teamüle ve hatta AB'nin kendi müktesebatına aykırı ve gerçeklikten kopuk olduğu görülmektedir. Bu anlayışla doğru yönü göstermekten şaşarak "pusula" olmaktan çıkan belgeyi "stratejik" olarak görebilmek de güçtür. Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır.

Son günlerde yaşanan gelişmeler gözönüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir."