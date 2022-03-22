Bursa Valisinden 'deprem' açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Vali Yakup Canbolat yaptığı açıklamada; "İlçede ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 17:22
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 17.10'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaşanan depremin ardından ekiplerin gerekli çalışmalara hemen başladığını söyledi.
Jandarma ve emniyet birimlerinin kırsal alanlarla da iletişim halinde olduğunu anlatan Canbolat, "İlçede ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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