Mezar kazdıran yanlış teşhise 30 bin lira tazminat

Kanser teşhisi konuldu, kemoterapi ve radyoterapiye başlandı. Hatta kendine mezar yeri bile ayarladı. Oysa ki sapasağlamdı...

Gaziantep'te bir kişiye, şikayetleri üzerine bir takım testler uygulandı.

Dördüncü evre kanser olduğu söylendi. O da başka bir görüş olmak için ikinci bir hastaneye başvurdu. Orada da kanser teşhisi konulunca kendisini en kötüye hazırlamaya başladı.

Kanser teşhisi koyan hastanelerden 30 bin lira tazminat aldı

Kanser olmadığını üçüncü hastanede yaptırdığı testler ortaya çıkardı.

Diğer iki hastane ise sadece özür dilemekle yetindi. Hasta, bunun üzerine durumu yargıya taşıdı.

Dava sonucunda mağdura 15 bin, eşine ve annesine de 7 bin 500'er lira olmak üzere toplam 30 bin lira tazminat verilmesine hükmedildi.

Aynı mağduriyet yaşayanların dava açma hakkı bulunuyor. Ancak açılacak dava, hastanenin statüsüne göre değişiyor.

"Mağdurlar hangi mahkemeye başvurabileceğine dikkat etmeli"

Avukat Mehmet Alperen Gökhan, davaların hastaneye göre değişebileceğini söyledi.

"Bu devlet hastanesinde ya da özel hastanede olduysa farklı durumlar. Birisinde idare mahkemelerinde, diğerinde özel yani yerel mahkemelerde dava açması gerekir, tüketici mahkemelerinde daha doğrusu."

Bu gibi mağduriyetlerin 10 yıllık zaman aşımı bulunuyor.