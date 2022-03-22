MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, kur korumalı mevduat ve Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi'ne (YUVAM) ilişkin bilgilendirmede bulunarak "Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Nail Olpak ile DTİK Bölge Komite Başkanlarıyla bir araya gelen Kavcıoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu, yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını kaydederek, "Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Dövize geçmek isteyen vatandaşların olması halinde bankaların satış kurundan değil, saat 11:00'deki Merkez Bankasının dönüşüm kurundan dönüşüm yapılacağını aktaran Kavcıoğlu, iki kur arasında fark olması durumunda ise TCMB'nin bankaya bu farkı ödeyeceğini belirtti.

Kavcıoğlu, YUVAM'dan para çıkışı olması ihtimaline ilişkin soruyu ise "Türkiye'de bu konuda asla sıkıntı olmaz." şeklinde yanıtladı.