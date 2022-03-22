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Prof. Dr. Özdarendeli'den dünyada ilk olacak yeni aşı çalışması

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yerli ve milli koronavirüs aşısı Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin yeni bir aşı üzerinde çalıştığını ve bu aşının da dünya literatüründe bir ilk olacağını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 22:45
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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yerli ve milli koronavirüs aşısı Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin yeni bir aşı üzerinde çalıştığını ve bu aşının da dünya literatüründe bir ilk olacağını söyledi.

Covid vakalarının Kayseri'de düşüşe geçtiğini ve gün itibariyle son 40 günün en düşük vaka sayısına ulaşıldığını, vefat sayılarının da azaldığını belirten Vali Günaydın, bu tabloda yerli ve milli aşı Turkovac başta olmak üzere aşılamanın önemli katkısının olduğunu söyledi. Günaydın, açık alanlarda maske yasağının kaldırılmasının tedbirler konusunda rehavete neden olmaması gerektiğini, kapalı alanlarda maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Covid 19'a karşı Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Turkovac'ın Kayseri'nin olduğu gibi Türkiye'nin de gururu olduğunu belirten Günaydın, Turkovac aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibinin Kayseri'ye çok güzel bir gurur yaşattığını belirterek şöyle konuştu:

"Birinci fazda, ikinci fazda, bu aşıların dolumuna kadar hocamızın ne kadar büyük gayret gösterdiğini, çaba gösterdiğini ben birebir takip ettim. Hocamızın dolum tesisinde 15 gün süresince gidip orada kaldığını biliyorum.

Kendisini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Kayseri'mize çok güzel bir gurur yaşattı."

Kayseri'de geliştirilen Turkovac aşısının üretiminin Kayseri'de yapılmamasına yönelik ise Vali Günaydın, Kayseri'de de faz çalışmalarının yapılabileceği aşı merkezinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti. Günaydın, "Urfa'da ya da başka yerde üretilmesi ülkemizde olduktan sonra hiç sorun değil. Zaten bu dolumu bu kapasitede Türkiye'de yapabilecek 2 tesis var. Benim Aykut hocamızdan edindiğim bilgiye göre. Şimdi Kayseri'de de bir aşı merkezi oluşturuyoruz, bu da tamamlanmak üzere" dedi.

Vali Günaydın; Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibinin yeni aşı çalışması olduğunu da aktararak; "Aykut hocamız inşallah çok güzel bir çalışma daha yapıyor onu da ifade edeyim. O da dünya literatüründe ilk olacak bir çalışma. Bu çalışmayı da inşallah kendi tesislerimizde yapmak için gayret gösteriyoruz. Bunu yeri ve zamanı gelince arkadaşlarımız, ilgililer açıklayacaklar ama şu kadarını söyleyeyim Aykut Hocamız boş durmuyor. Yani, 'Turkovac aşısını bulduk, tamam' değil. Detaylarını hocamız açıklarsa daha iyi olur. Çünkü dünyada ilk olacak inşallah. Hem Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Mustafa Çalış'a hem Aykut hocamızın çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kayseri'de aşılama oranının yüzde 85'in üzerinde olduğunu ve bunun da toplumsal bağışıklıkta önemli bir mesafe olduğunu belirten Vali Şehmus Günaydın; "Sahada, vatandaşın içinde olmak benim için çok önemli. Sadece pandemi süreciyle ilgili değil bu. Tebdil-i kıyafetle de dolaşıyorum. Ben çocuğumu aşıya götürdüğüm zaman sıraya girdim. Başımda şapkam da vardı, maskem olduğu için kimse beni tanımadı. Ben bunu önemsiyorum, dinliyorum vatandaşı, oturuyorum, telefonum açık, Kayseri'de telefonumun olmadığı herhalde hiç kimse yok" şeklinde konuştu.

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