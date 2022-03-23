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72 yaşında lise sırasına oturdu

Ortaokul mezunu oto tamircisi Yaşar Karapençe 72 yaşında lise diploması alabilmek için mesleki eğitim merkezine kaydoldu. Kendisi de bir iş veren olduğu için mesleki eğitimin önemini iyi bildiğini söyleyen Karapençe "Eskiden çocuklar hiçbir şey öğrenemiyordu. Şimdi çok ilerledi. Cumhurbaşkanı'nın katkıları büyük" dedi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 23 Mart 2022 07:59
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72 yaşında lise sırasına oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kısa bir sürede oldukça cazip hale getirilen mesleki eğitim artık Türkiye'de hak ettiği yeri bulmaya başladı. Ülkenin dört bir yanında 180'den fazla dalda eğitim veren merkezlerden ortaokul mezunu olmak şartıyla her yaştan vatandaş yararlanabiliyor. 72 yaşındaki Yaşar Karapençe de o vatandaşlardan biri. Kendisi bir oto tamircisi. 58 yıldır bu işi yapıyor. Çevresindeki herkes ona "Yaşar usta" diye sesleniyor. 44 yaşında bir kızı, 40 yaşında da bir oğlu var. Tam 4 torun sahibi. Yıllarca işini çok severek yapan Yaşar usta mesleğiyle ilgili kendini çok geliştirmiş. Almanya'ya gidip çalıştığı firmanın kurum içi eğitimlerine bile katılmış. Ancak birşey içinde çok büyük bir uhde olarak kalmış. Liseye devam edememiş. Ortaokul mezunu olan Karapençe yıllar önce bu hayalini Akşam Sanat Okulu'na giderek gerçekleştirmek istemiş, ancak buna da o yıllarda çalıştığı iş yeri izin vermemiş. Yaşar usta lise diplomasına kavuşmak için şimdi mesleki eğitim merkezinde okuyor.

AİLESİNE DE ÖRNEK OLDU

72 yaşında her cuma günü Güngören'deki okula gidiyor, torunu yaşındaki öğrencilerle aynı sıralarda ders alıyor. Haftanın diğer 3 gününde de çevirimiçi yapılan derslere katılıyor. Karapençe Haziran'da yıllardır özlemini çektiği meslek lisesi diplomasına kavuşacak. Daha sonra da üniversite sınavına girecek.

Okula kayıt yaptırdığında ailesinin önce şaşırdığını anlatan Karapençe daha sonra 44 yaşındaki kızının ve 50 yaşındaki kardeşinin de yarım kalan eğitimlerine devam etme kararı aldıklarını söyledi. Karapençe "Kızım üniversite 2'den ayrılmıştı. İşletme okuyordu. Şimdi o da üniversite sınavına girecek. Benden feyz aldı. Kardeşim de meslek edindirme merkezine gidecek. Lise 1'den ayrılmıştı" diye konuştu.

MESLEKİ EĞİTİMDE ÇIĞIR ATLADIK

Kendisinin de şu anda bir işletme sahibi olduğu için ara elemanın önemini çok iyi bildiğini anlatan Karapençe mesleki eğitimin Türkiye'de hak ettiği yeri bulmaya başladığını söyledi. 25 yıl önce çalıştığı otomobil firmasına bir Alman'ın geldiğini anlatan Karapençe "Bana o Alman 'Beni meslek okuluna götürür müsün?' dedi. Şişli'deki motor meslek lisesine götürdüm. Çocuklar orada birşeyler söküyor takıyor ama eski model. Alman şaşırdı. 'Burası teknolojinin 50 yıl gerisinde' dedi. Okulun müdürüyle konuştu. 'Size eğitim motorları gönderelim, onların üzerinde eğitim yapın' dedi. Çocuklar o zamanlar hiçbir şey öğrenemiyordu. Basit motor parçalarını bile tanımıyorlardı. Şu anda mesleki eğitim çok ilerledi. Benim de meslek edindirme merkezlerinden iki stajyerim var. Çok iyi yetişiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları büyük. Onun sayesinde oldu" dedi.

ÖĞRETMEN SANDILAR

Sınıfa ilk girdiği gün diğer öğrencilerin kendisini öğretmen zannettiklerini anlatan Karapençe "Derse biraz gecikmiştim. Beni hoca zannettiler. Çocuklar 'Hoşgeldiniz hocam' dediler. 'Hoşbulduk' dedim, geçtim sıraya oturdum. Şaşırdılar tabi. Öğretmenlerimiz çok iyi. Çok anlayışlılar. Hepsi dört dörtlük eğitimci" diye konuştu. Gençlerin eğitimlerine çok önem vermesi gerektiğini söyleyen Karapençe "Bu devirde mutlaka okumaları lazım. Teknoloji müthiş bir hızla ilerledi. Aynı hızda ilerlemeye devam ediyor. Eğitimsiz olmuyor, imkansız. Kendi kendine öğrenemezsin. Eğitim her yaşta lazım" dedi.

CEYDA KARAASLAN

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