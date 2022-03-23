İşe al, masrafı 3 ay devletten

Bakan Bilgin, "Bu yeni modelle işe alınacak elemanların ilk 3 ay tüm ekonomik giderleri devlet tarafından karşılanacak. Ücretini, sigortasını, primini yani tüm ekonomik giderlerini biz karşılayacağız. İlkokul, lise, yüksekokul ve üniversite mezunlarını kapsayan bir model olacak" dedi. Pilot bölge seçilen Gaziantep'te başlatılan uygulamaya göre, İŞKUR'un önereceği elemanı istihdam eden sanayiciye, 1 yıl istihdam şartıyla 3 ay boyunca primler dahil ücret desteği verilecek. Buna göre 6 ana sektör seçilecek. Dünya genelindeki ekonomik tahribatı ülke olarak bertaraf etmenin yolunun büyüme ve istihdamdan geçtiğini söyleyen Bilgin, "Türkiye'de yeni istihdam modeli ile bunu başaracaktır. Biz bu modeli de Gaziantep'ten başlatıyoruz. Çünkü Gaziantep bunu başarabilecek bir sanayi ve ekonomiye sahip. Yeni istihdam modeli daha sonra Bursa'da devam edecek" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMASI

Asgari ücrette ikinci zam yapılacağı iddialarına cevap veren Bakan Vedat Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 üzerinde attırdık. Bu günlerde yeniden asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum. Çünkü gerekeni enflasyon farkı ile yaptık. Bu durumlarda işçiyi de işvereni de düşünmek lazım. Çünkü asgari ücret artarken, işverenlerin de maliyeti arttı" dedi.

MEHMET BONCUK