Tüm dünya alarma geçti! Gıda krizi virüs gibi yayılıyor

Ukrayna-Rusya savaşının, gıda fiyatları üzerinde yarattığı büyük baskı, hızla başka alanlara da yayılınca Birleşmiş Milletler'den sendikalara, kamudan sivil toplum örgütlerine kadar birçok kurumdan her gün yeni bir uyarı gelmeye başladı. Dünyanın 'ekmek sepeti' olarak bilinen Ukrayna ve Rusya'da yaşanan savaş nedeniyle buğday ve mısır fiyatları zirve yapmış durumda. Ancak diğer ürünlerde de dünyada gıda krizi etkisini giderek artırıyor.

Dünya Gıda Programı Başkanı David Beasley, "Ukrayna'daki mermiler ve bombalar küresel açlık krizini feci boyutlara taşıyabilir. Tedarik zincirleri ve gıda fiyatları önemli ölçüde etkilenecek" dedi. Mısır, Tunus ve Cezayir, buğday kıtlığının acısını şimdiden hissetmeye başladı. Cezayir, önleyici tedbirlerle krizi savuşturmaya çalışıyor.

Buğday kıtlığından Uzakdoğu da olumsuz etkileniyor. Endonezya, Ukrayna buğdayının dünyanın en büyük ikinci alıcısı ve Pakistan, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'daki birçok ülke de bu pazara bağımlı. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ukrayna ve Rusya'dan yapılan gıda ihracatının kalıcı olarak durdurulması durumunda dünya çapında 8-13 milyon ilave insanın yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalacağını tahmin ediyor.

BARIŞ ERGİN