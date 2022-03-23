Yeni dalga kapımıza dayandı! Omicron'un alt varyantı geliyor

Konya'da silahlı kavgada 3 ölü...Doktorun müdahale ettiği hastayı öldürdü
Konya'da silahlı kavgada 3 ölü...Doktorun müdahale ettiği hastayı öldürdü
Kulislerde Nebati'nin yerine Şimşek'in getirileceği konuşuluyor
Kulislerde Nebati'nin yerine Şimşek'in getirileceği konuşuluyor
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri ilk taksiti ödenmeye başladı
Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri ilk taksiti ödenmeye başladı
ESK Genel Müdürü: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık
ESK Genel Müdürü: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık
4 Kamu kurumu 65 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 65 personel almak için ilana çıktı
Benzin ve motorine çok büyük zam geldi
Benzin ve motorine çok büyük zam geldi
Bomba kuryesi polisin dosyası kabarık
Bomba kuryesi polisin dosyası kabarık
Sağlık çalışanlarının özlük hakları Komisyon'da görüşüldü
Sağlık çalışanlarının özlük hakları Komisyon'da görüşüldü
AFAD personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
AFAD personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak
Ramazan öncesi zam yarışı!
Ramazan öncesi zam yarışı!
Emniyet, Türkiye geneli atış müsabakası yapacak
Emniyet, Türkiye geneli atış müsabakası yapacak
Rapor alıp düğüne gitti, tazminattan oldu
Rapor alıp düğüne gitti, tazminattan oldu
Bakan Koca: Teşhis hekiminse hüküm hakimindir
Bakan Koca: Teşhis hekiminse hüküm hakimindir
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı: İşte detaylar...
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı: İşte detaylar...
Prof. Dr. Özdarendeli'den dünyada ilk olacak yeni aşı çalışması
Prof. Dr. Özdarendeli'den dünyada ilk olacak yeni aşı çalışması
Bankanın açığını bulan iki kardeş, hesaplarına 16 milyar TL aktardı
Bankanın açığını bulan iki kardeş, hesaplarına 16 milyar TL aktardı
Alım gücü zayıflayınca markalar ucuza 'giriş'ti
Alım gücü zayıflayınca markalar ucuza 'giriş'ti
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Ergün Atalay yanıtladı: Haziran'da asgari ücret görüşmesi olur mu?
Ergün Atalay yanıtladı: Haziran'da asgari ücret görüşmesi olur mu?
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılan 25 kişi ifade verecek
Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılan 25 kişi ifade verecek
Mezar kazdıran yanlış teşhise 30 bin lira tazminat
Mezar kazdıran yanlış teşhise 30 bin lira tazminat
Bursa Valisinden 'deprem' açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Bursa Valisinden 'deprem' açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Veli ve öğretmen arasındaki kavga kameraya yansıdı
Veli ve öğretmen arasındaki kavga kameraya yansıdı
Kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis memuru tutuklandı
Kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis memuru tutuklandı
Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek
Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek
Belediye Başkanına silahlı saldırı girişimi kamerada
Belediye Başkanına silahlı saldırı girişimi kamerada
Konutta KDV indirimi geliyor
Konutta KDV indirimi geliyor
Bakan Koca'dan Bahçeli'ye: Ön şartsız destek vereceğiz!
Bakan Koca'dan Bahçeli'ye: Ön şartsız destek vereceğiz!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yeni dalga kapımıza dayandı! Omicron'un alt varyantı geliyor

Türkiye'de Omicron vakalarındaki düşüş sürerken, Avrupa'da başlayan yeni dalga endişeye neden oldu. Batı'da baskın olan Omicron'un alt varyantı BA.2 dalgasının 2-3 hafta sonra Türkiye'ye gelmesinden korkuluyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 23 Mart 2022 08:56
Yazdır
Yeni dalga kapımıza dayandı! Omicron'un alt varyantı geliyor

Avrupa Omicron'un alt varyantı BA.2 dalgasını yaşıyor. Bu dalganın 2-3 hafta sonra Türkiye'ye ulaşmasından korkuluyor. Türkiye'de son 5 haftadır aktif vakalarda artış görülmüyor. Bu süre içinde aktif vaka sayıları 800 binlerden 260 binlere kadar geriledi, vefat sayıları da azalmaya başladı. Hastanelere başvuru oranı düştü. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki vakalarda yüzde 50'ye yakın azalma yaşandı. Testlerin pozitif çıkma oranı da 4-5 ay sonra ilk kez yüzde 5'e geriledi. Uzmanlar "Ağustos ayından sonra ilk kez günlük can kaybı 100'ün altına indi" dedi. Türkiye'deki bu verilere karşın, Avrupa'da başlayan yeni dalga yakından takip ediliyor.

Avrupa'daki yeni dalganın nisan ayında Türkiye'ye ulaşacağı ve vaka artışlarının bu tarihten itibaren görülebileceği tahmin ediliyor. Yeni varyantın Omicron'dan farklı bir sonuç doğurmadığı ve hatırlatma dozlarını yaptıranların endişe etmesine gerek olmadığı belirtiliyor. Uzmanlar, önümüzdeki iki haftanın kritik olduğunu dile getiriyor. Türkiye'deki günlük aşı sayıları neredeyse durma noktasına geldi. Tüm uyarılara rağmen aşı olanların sayısı hafta içi 40-50 bin, hafta sonu ise 9-10 bine kadar düştü. Türkiye'de halen hiç aşı olmamış 18 yaş üstü 4 milyon 200 bin, hatırlatma dozlarını yaptırmayan 25 milyondan fazla kişi bulunuyor.

YÜCEL KAYAOĞLU

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Salgından en çok hemşireler etkilendi
Salgından en çok hemşireler etkilendi
Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Arabistan'dan yeni aşı ve test kararı: Hac ve umre'nin yolu açıldı
Arabistan'dan yeni aşı ve test kararı: Hac ve umre'nin yolu açıldı
Bakan Koca: Teşhis hekiminse hüküm hakimindir
Bakan Koca: Teşhis hekiminse hüküm hakimindir
'Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşüreceğiz'
'Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşüreceğiz'
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Bu Habere Tepkiniz

YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından norm kadro süreçleriyle ilgili 2022 yılında uygulanacak işlemlere dair yeni kararlar aldı.
Emniyet, bölge hizmet süreleri için Genelge yayımladı

Emniyet, bölge hizmet süreleri için Genelge yayımladı

Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bölge hizmet süreleri için genelge yayımladı
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankadan-faiz-mujdesi-mobil_adv1588
Doçent adayının açtığı davada olumlu karar

Doçent adayının açtığı davada olumlu karar

Başvurma hakkı elinden alınan doçent adayının açtığı davada Danıştay'dan olumlu karar
KPSS hazırlık sürecinde hafıza teknikleri neden önemli?!

KPSS hazırlık sürecinde hafıza teknikleri neden önemli?!
Kişisel verileri izinsiz sorgulayan kolluk personelinin atılmasına Anayasa Mahkemesinden onay

Kişisel verileri izinsiz sorgulayan kolluk personelinin atılmasına Anayasa Mahkemesinden onay

Anayasa Mahkemesi, "Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek." fillini işleyen kolluk görevlilerinin meslekten atılmasını Anayasaya uygun buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Tarım Bakanlığı ve teşkilatlarına 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Tarım Bakanlığı ve teşkilatlarına 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı ve teşkilatlarına toplamda 5 bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu.
Yedek subaylık hizmetinden kazanılan yıpranma payı işçi emeklilik yaşını etkiler mi?

Yedek subaylık hizmetinden kazanılan yıpranma payı işçi emeklilik yaşını etkiler mi?

Yedek subaylık hizmeti memurluk hizmetinden sayılır ve yıpranma payı olan hizmettir. Yıpranma payı süresi hizmet bütünleşmesinde kullanılır, ancak işçi emekliliğinde emeklilik yaşını etkilemez.
Yarı zamanlı çalışmayı bekleyen memurların çocukları okula başlıyor!

Yarı zamanlı çalışmayı bekleyen memurların çocukları okula başlıyor!

Devletimizin yarı zamanlı çalışma hakkından kimlerin yararlanabileceğine dair ikincil düzenlemeyi bir türlü yapmadığı için kanun çıktığında doğan çocuklar okula başlayacak yaşa geldi!
MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı

MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, ön inceleme ile ilgili iş ve işlemlerin mer'i mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi gerektiğini tüm yetkililere bildirdi.
SGK 550 sözleşmeli personel alacak

SGK 550 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Destan 17.Bölüm Fragmanı

Destan 17.Bölüm Fragmanı

Destan 17.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Destan dizisinin yeni bölümü 29 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
İşte Rus Oligarkların bilinen küresel mal varlığı!

İşte Rus Oligarkların bilinen küresel mal varlığı!

Rusya'nın Ukrayna işgali ile birlikte en fazla konuşulan konulardan biri de Rus oligarklar oldu. Rus oligarklar ve Vladimir Putin ile yakın bağları olduğu iddia edilen Rus yetkililerin bilinen 17 milyar dolardan fazla bir serveti olduğu iddia ediliyor.