Merkez Bankası'ndan yatırımcılarla buluşma

Merkez Bankası yetkilileri öğleden önce saat 11.00'de başlayacak toplantıda yerli yatırımcılarla buluşacak, öğleden sonra yapılacak toplantıda ise yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. Her iki toplantı da videokonferans yöntemiyle yapılacak. Bu toplantılarda Merkez Bankası yetkilileri bu yıl ilk kez yatırımcılarla bir araya gelmiş olacak. Merkez Bankası'nın bundan önceki son yatırımcı toplantısı 2 Aralık 2021'de düzenlenmişti.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını söyledi, "Sisteme teveccüh büyük. Vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor." dedi.

"SİSTEME TEVECCÜH BÜYÜK"

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak ve DTİK Bölge Komite Başkanlarıyla bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavcıoğlu Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Kavcıoğlu, "Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor. YUVAM hesabından ayrılmak konusunda Türkiye'de asla sıkıntı olmaz." dedi.