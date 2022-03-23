Öğretmeniyle dans edip, dalga geçen öğrenci videosuna inceleme
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir öğrencinin öğretmenine karşı saygısız davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyada günleme gelen olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 22:13
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizde bir özel okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız