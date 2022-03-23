Kulislerde Nebati'nin yerine Şimşek'in getirileceği konuşuluyor

Ankara kulislerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna henüz 2 Aralık 2021'de oturan Nureddin Nebati'nin görevden alınabileceği konuşulmaya başlandı. KRT TV'de yayınlanan 'Yakından Bakınca' programında, kulislere dair son bilgileri aktaran ekonomi yazarı Erdal Sağlam, Nebati'de bir telaş olduğunu, son günlerde tartışma yaratan açıklamalarının 'hayra alamet olmadığını' ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı için yeniden Mehmet Şimşek isminin gündeme geldiğini belirten Sağlam şunları söyledi:

"Bayağı bir telaş var Bakanda. Hesaplar da onu gösteriyor. İki gündür bir laf dolaşıyor. Nureddin Nebati'nin gidip.. Mehmet Şimşek'in geleceği söyleniyor... Mehmet Şimşek istemiyor ama zorluyorlar bakan olması için yorumları da var.

Nebati'nin bu kadar telaşla her gün çıkıp ortalığa konuşması hayra alamet değildi zaten. Politika değişikliği anlamına gelecek mi bu bilmiyorum.

Şimşek'in kredibilitesi Nureddin Nebati ile kıyaslanmaz. Babacan dönemde görevde kaldığı süre boyunca piyasalar tarafından sevilen birisiydi. Piyasanın içinden birisidir."