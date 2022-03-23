İstanbul'da mağazada çalışan kadını taciz eden şüpheliye dava açıldı

Şişli'de bir giyim mağazasında, reyon görevlisi kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Enes Çakıl hakkında, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Enes Çakıl'ın (28) 13 Şubat saat 18.00 sıralarında müşteki Kübra S'nin (21) çalıştığı mağazaya gittiği anlatıldı.

Sanığın, müştekiyi takip etmeye başladığı, daha sonra giysileri yerleştirirken arkasına geçtiği, eline aldığı bir kıyafeti perdeleme için kullanıp teşhircilik yaptığı ve müştekiyi cinsel tacize maruz bıraktığı belirtilen iddianamede, müşteki kadının durumu fark etmesi üzerine sanığın pantolonunu düzeltip mağazadan ayrıldığı kaydedildi.

İddianamede, soruşturma aşamasında ifadesine başvurulan Kübra S'nin sanıktan şikayetçi olduğu ifade edilerek, cinsel organını kaşıdığını ve yanlış anlaşıldığını söyleyen sanığın bu beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

Olay yeri görüntüleri incelendiğinde de tacizin görüldüğü anlatılan iddianamede, sanığın "teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan 4,5 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

- Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Şubat'ta Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki bir mağazada çalışan kadının tacize maruz kaldığı iddiaları üzerine yaptığı çalışmada, çevredeki 74 iş yeri ve MOBESE kamera görüntülerini incelemişti.

Kadının, elbise reyonunu düzenlediği sırada bir kişi tarafından taciz edildiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi Kağıthane Harmantepe Mahallesi'ndeki ikametinde yakalamıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.