Salgından en çok hemşireler etkilendi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Alişan Burak Yaşar, salgınların da diğer doğal afetler gibi travmatik faktörler olarak kabul edildiğini ve travmaya bağlı bozukluklar yaratabileceğini belirterek, "Pandeminin ilk aylarında akut stres semptomları açısından bakıldığında hemşireler, doktorlar ve diğer sağlık personellerine göre en çok etkilenen gruptu." ifadelerini kullandı.

Üniversite'den yapılan açıklamayla, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Alişan Burak Yaşar'ın yürüttüğü, salgının ilk aylarında yapılan Akut Stres Düzeyi Araştırması sonuçları paylaşıldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Alişan Burak Yaşar, Uzm. Dr. Mehmet Sinan Aydın, Uzm. Dr. Aybeniz Civan Kahve ve Doç. Dr. Yunus Hacimusalar'ın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, 387'si sağlık çalışanı, 640'ı sağlık çalışanı olmayan olmak üzere toplam 1.027 kişi üzerinde yapılan çalışmalarla salgının ilk aylarında akut stres düzeylerinin belirlenmesi sağlandı.

Buna göre, en yüksek akut stres semptomu düzeyinin hemşirelerde olduğu sonucuna ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Alişan Burak Yaşar, sağlık çalışanları arasında daha uzun süre hastayla birebir temasta olan hemşirelerin, enfekte olma riskinin yüksek olmasından kaynaklı akut stres düzeyinde artış olabileceğini aktardı.

Sağlık çalışanlarında koruyucu ekipman bulma zorluğu azaldıkça stres düzeyinde de azalma olduğuna işaret eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını, sağlık çalışanları için uzun vardiyalar, hastalık riski nedeniyle aile üyelerinden uzak durma ve yoğun stres altında çalışma gibi önemli sonuçlara yol açtı. Toplum ve sağlık çalışanları için yaşananlar travmatik açıdan riskli deneyimlerdi. Salgınlar da diğer doğal afetler gibi travmatik faktörler olarak kabul edilir ve travmaya bağlı bozukluklar yaratabilir. Pandeminin ilk aylarında akut stres semptomları açısından bakıldığında hemşireler, doktorlar ve diğer sağlık personellerine göre en çok etkilenen gruptu.

Hemşirelerde akut stres semptomu düzeylerinin, doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarına göre daha yüksek olmasının sebebi olabilecek bir diğer özellik ise hemşire gruplarında kadın cinsiyetin daha yüksek olması. Kadınlar, daha yüksek stres semptomları bildiriyor. Sağlık çalışanlarında iş adaleti sağlandığı düşüncesi arttıkça ve koruyucu ekipman bulma zorluğu azaldıkça akut stres düzeylerinde de azalma oluyor."