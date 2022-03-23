Dolar günü yükselişle tamamladı
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından günü 14,85 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 18:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,8430
|14,8440
|14,8540
|14,8550
|Avro
|16,3710
|16,3720
|16,3200
|16,3210
|Sterlin
|19,6180
|19,7160
|19,5590
|19,6570
|İsviçre Frangı
|15,8750
|15,9540
|15,8710
|15,9500
|ANKARA
|ABD Doları
|14,8130
|14,8930
|14,8240
|14,9040
|Avro
|16,3310
|16,4110
|16,2800
|16,3600
|Sterlin
|19,5580
|19,7680
|19,4990
|19,7090