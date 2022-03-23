DEAŞ-H bağlantılı İsmatullah Khalozai'nin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ-H bağlantılı İsmatullah Khalozai adlı kişinin, terör örgütü adına finansal aracılık ve insan kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğünü belirterek Türkiye'deki mal varlıklarını dondurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 11:15
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "Yabancı devletlerce yapılan talepler" başlıklı 6'ncı maddesine istinaden, İsmatullah Khalozai'nin, terör örgütü DEAŞ-H için finansal aracılık ve insan kaçakçılığı yaptığı belirtildi.
Söz konusu kişinin mal varlığının dondurulması kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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