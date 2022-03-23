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Kılıçdaroğlu: Asgari ücretin hemen güncellenmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 11:17
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücretin hemen güncellenmesi lazım. Normali de budur zaten." dedi.

Kılıçdaroğlu, Bilkent Otel'de düzenlenen şehit aileleri ve gazilerle buluşma sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un, et fiyatlarına yapılan zamla ilgili "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu, bu yüzden zam yaptık" şeklinde açıklamada bulunduğunun belirtilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Açıklama doğru bir açıklama değil, vahim bir açıklama." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Müdür, bunu nasıl söyledi doğrusunu isterseniz ben de anlamış değilim. Ama mutfaklarda yangın olduğu belli, et fiyatlarına zam geleceği belli. Defalarca söylendi, yazıldı. Tarım uzmanları bunu defalarca söylediler. Her alanda pahalılık var, zam var. Gıda fiyatlarından tutun yem fiyatlarına kadar her şeyde zam var. Dolayısıyla, iktidarın yapabileceği fazla bir şey yok. Bu zammı bir anlamda yapıyorlar. Aksi halde Et ve Süt Kurumu batacak. Batıran kim? İktidarın kendisi. Zammı yapan kim? İktidarın kendisi. Fatura kime çıkıyor? Vatandaşa çıkıyor. Asgari ücreti kısmen artırdılar, 3 ay sürdü, 3 ay sonra asgari ücret pul oldu. Bu çerçevede bakıldığı zaman samimi düşüncemi söyleyeyim, politik bir düşünce olarak değil, artık bunlar ülkeyi yönetemiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetemiyorlar. Yönetme güçleri yok, yönetme kapasiteleri yok, yönetme bilgileri yok. Dolayısıyla savrulup giden bir Türkiye var. Eğer bu ülkeye bir fayda getirmek istiyorlarsa, 'bu ülkenin faydası için bizim de bir çabamız olsun' diyorlarsa bir an önce seçim sandığını getirsinler. Türkiye bunları aşmak zorundadır. Aksi halde gidiş bu günleri aratacak bir gidiş olacak.

Önümüzdeki süreçte çok daha büyük zamlar gelecek hep beraber bunu göreceğiz ki bunu aylardır söylüyorum, 'yapmayın, etmeyin, ekonomi böyle yönetilmez' diye. Bir avuç kişiye çalışıyorlar. Londra'daki tefeciler ve kur korumalı mevduata dünyanın parasını veriyorlar. Vergiden muaf tutuyorlar, öbür taraftan gidip vatandaş et kuyruğunda bekliyor."

- "Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur?"

Asgari ücrete haziranda yeniden bir düzenleme yapılması tartışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Orada da çok karışık şeyler söyleniyor. Güncellenmesi lazım asgari ücretin. Asgari ücret, asgari ücret olmaktan çıktı zaten. Hangi asgari ücret? Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur? Bari 'açlık sınırı ücreti' desinler, onun bile altına düştü zaten. Asgari ücretin hemen güncellenmesi lazım. Normali de budur zaten." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Türk lirası ile ilgili açıklamaları hatırlatılan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Matematiği galiba iyi değil. 'En düşük seviyede' diyor. TL, o seviyenin de altına inecek, görmüyor mu bu kişi Allah aşkına? Ekonomiden bu kadar kopuk, hayattan, gerçeklerden bu kadar kopuk bir kişiyi hiç düşünemiyorum. Ama maalesef bunlar söylendiği zaman gülüp geçiyorum. Az önce de söyledim, bunlar gerçekten devleti yönetemiyorlar. Gerçekten de savrulmuş vaziyetteler. Gerçekten de sorunlar yumağı içinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sorulunca da nasıl cevap vereceklerini bilmiyorlar. Böyle bir gariplik yaşıyoruz."

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