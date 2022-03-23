Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı
Zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin Covid 19 nedeniyle iki yıldır yapılmayan resen zorunlu hizmet atamaları bu yıl da yapılmayacak. Fakat zorunlu hizmete tabi öğretmenlerden isteyenler isteğe bağlı olarak zorunlu hizmete tabi kurumlara yer değiştirebilecekler.
MEB, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için önemli bir karar aldı.
Bakanlık makamının 22 Mart 2022 tarihli kararına göre, 2022 yılı yer değiştirme döneminde, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmayacak.
Resmi yazıda "Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler bakımından 2022 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama gerçekleştirilmeyecektir. Ancak bu durumda olan öğretmenlerden isteyenler, 2022 yılında yapılacak yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir." denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız