İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İçişleri Bakanlığının yapmış olduğu Görevde Yükselme Sınavı mülakatı 14-25 şubatta yapıldı ama bir aydır açıklamıyor.

Ayı şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığı da 17 Haziran 2021 tarihinde GYS duyurusu yayımladı, yazılı sınav sonuçları 8 Ekim tarihinde açıklandı, mülakatlar 10-28 Ocak tarihleri arasında yapıldı ama 2 aya yakın zaman geçmesine rağmen sonuçlar açıklanmadı.

Hem İçişleri hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasını talep ediyor.