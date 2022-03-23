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Soylu: Kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KADES uygulamasında kullanıcı sayısını bu yıl 3,4 milyondan, 5 milyona yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, "Gizli kararların, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar arasında gerekli entegrasyonun hemen sağlanması ve bu konuda verilen gizlilik kararlarına bütün kurumların uymasının temini, kadının korunmasının en önemli adımlarından birisi olacaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 12:42
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Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın katılımıyla 75. Yıl Huzurevi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanlığının bu yılki faaliyet planında 14 ve ilgili kurumlarla ortak yürütülecek 8 eylem planın bulunduğunu bildiren Soylu, kadına yönelikte şiddetle mücadeledeki hedeflerinin "sıfır tolerans ve sıfır şiddet" olduğunu vurguladı.

"Faaliyet planı çerçevesinde KADES uygulamasında kullanıcı sayısını bu yıl 3,4 milyondan, 5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Özellikle gizli kararların, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar arasında gerekli entegrasyonun hemen sağlanması ve bu konuda verilen gizlilik kararlarına bütün kurumların uymasının temini, kadının korunmasının en önemli adımlarından birisi olacaktır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bu sabah ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda insanların adları soyadları değil, sadece baş harflerinden bir iki harfin, son harflerinden bir iki harfin belirlendiği bir sistemin ortaya konulduğu bir adım da gerçekleştirildi."

Yürürlükte olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Eylem Planı'nın her ilde uygulanması ve takibinin etkin şekilde sürdürüleceğini ifade eden Soylu, aile içi ve kadına karşı şiddet olayları kayıt ve risk değerlendirme formundaki risk düzeylerinin tespitinde yeniden bir değerlendirme yapılması ve risk düzeylerinin olayla uygunluğunun örtüşmesinin sağlanacağını açıkladı.

- "Konuk evleri sayısı artırılacak"

Soylu, Elektronik İzleme Merkezi'nin kapasite sayısını bir ay içinde 1000'den 1500'e yükselteceklerini ve 81 il merkezinde izleme ve değerlendirme saha ziyaretlerinin yapılacağını aktararak, "Belediyelerdeki konuk evleri sayısının artırılmasına yönelik bizim tarafımızdan sıkıştırıcı adımlar gerçekleştirilecek. Konukevleri meselesi bizim bu sene belediyeler üzerindeki en önemli adımlarımızdan biri olacak." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddet vakalarında müdahale el kitapçığının kolluk personeline dağıtılacağını da söyleyen Soylu, "Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından her yıl sonunda yıllık değerlendirme yapılarak bilimsel veriler ışığında kadın cinayetleri analiz raporu hazırlanarak paylaşılacak. Afet ve olağanüstü durumlarında kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair acil durum planı hazırlanacak." ifadesini kullandı.

Soylu, kadına yönelik şiddetle mücadelede topyekun ortaya konulan seferberlikle azda olsa mesafe alındığının altını çizerek, "Az da olsa dememin sebebi şu, sıfır olmadıktan sonra bizim için azdır. 22 Mart itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetleri sayısı 70'ten 50'ye düştü. Yani bir azalış oldu. Yeterli mi, değil ama burada ortaya koyduğumuz mücadele seferberliğinin bir sonucu olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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