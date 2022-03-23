Amazon, Türkiye'de 1000 kişiyi işe alacak

Türkiye'de uzun zamandır yer alan ve Türkiye'ye büyük önem verdiklerini sık sık dile getiren Amazon,

Bloomberg'de yer alan habere göre

tam. Dev firma bu yatırımla. Şirket, Tuzla'da kurulacak buiçin mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerini de başlatmış durumda. Konu hakkında

"Hep vurguladığımız gibi güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomisiyle Türkiye, eşsiz stratejik konumu, üretim kabiliyetleri, geniş yetenek havuzu, lojistik altyapısı ve liberal yatırım ortamı gibi avantajları sayesinde uluslararası yatırımcıların odağında.

Sahip olduğumuz bu değer önerisi ile, Ar-Ge, tasarım, üretim, lojistik, eğitim ve yönetim gibi birçok alanda uluslararası yatırımcıların faaliyetleri için bölgesel bir merkez olma özelliği taşıyoruz.

Amazon'un Türkiye'deki ilk lojistik üssü olacak, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü önceliklendiren ve istihdam oluşturan yatırım kararı da bu söylemlerimizin somut bir örneği oldu. Bu yatırım, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürekli gelişen lojistik altyapımızın son yıllarda büyük ivme kat eden e-ticaret sektörümüzün iç pazarda ve ihracat pazarlarında daha da güçlenmesi için oldukça önemli.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak sürecin en başından beri takip ettiğimiz ve Amazon ekibi ile hem sahada hem de bürokratik süreçlerde yakından çalışarak destek olduğumuz bu yatırım kararını bugün kamuoyu ile paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Ülkemize güvenip yatırım yapan Amazon ekibine şükranlarımızı sunuyoruz,"

dedi.

Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego ise konu hakkında

"Türkiye'deki ilk lojistik üssümüzün açılışını İstanbul'da yapmanın mutluluğunu yaşarken, bu vesileyle Türkiye'ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz. Tatmin edici ücret ve yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak ilk senemizde yaratacağımız bini aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlıyız,"

açıklamasında bulunuyor.

Amazon, yapılan açıklamaya göre halihazırda dağıtım hizmetlerini sağlayan iş ortakları ile çalışmaya devam edecek.