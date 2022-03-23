Darbe sanığı eski Korgeneral'in yargılandığı davada savcı 'beraat' mütalaasında bulundu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı olan eski Korgeneral Yıldırım Güvenç'in de arasında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanıklara esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için söz verdi.
Savcının, esas hakkındaki mütalaasında üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat istediği sanıklar Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç ve Önder Kamiloğlu, mahkemenin savcının görüşü doğrultusunda karar vermesini talep etti. Sanıklar, "delil yetersizliğinden" değil, "tüm isnatlardan suçsuz bulunarak" beraat kararı verilmesini istedi.
Mütalaada, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen diğer sanıklar Emrullah Kaya, Oğuzhan Güney, Tahmazhan Berk ve Abdullah Yiğit ise "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasının somut delillere dayanmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.
7 sanıklı davanın karar duruşması, 13 Nisan'da yapılacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız