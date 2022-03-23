Sanık avukatları cinsel saldırıyla suçlanan Profesörün tutuklanmasını istedi
Ankara'da bir veteriner hekimin, çalıştığı hayvan hastanesinde cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla aralarında eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H.B.'nin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.B., veteriner hekim Serkan Durmaz, cinsel saldırıya ilişkin delilleri karartmakla suçlanan jinekolog Hüseyin Şenyurt, mağdure Ç.B, ailesi ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı.
Mahkeme başkanı önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından buna ilişkin taraflara söz verdi.
Mağdure Ç.B'nin avukatı Aslı Arıhan, yaklaşık 1,5 yıl sonra Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun dosyaya kazandırıldığını belirterek, raporda mağdur Ç.B'nin çamaşırında, sanık H.B.'ye ait DNA örneklerinin bulunduğu bilgisinin yer aldığına işaret etti.
Soruşturma aşamasında, delillerin karartıldığının belgelendiğini, buna rağmen ATK raporunun, cinsel saldırının gerçekleştirildiğini ortaya koyduğunu vurgulayan avukat Arıhan, bu gelişme üzerine sanığın tutuklanması gerektiğini savundu.
Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, ATK raporuna ilişkin ilgili ihtisas kurulunun değerlendirilme yazısının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.
Duruşmanın ardından bir grup kadın, slogan atarak adliyeden ayrıldı.
- Olayın geçmişi
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H.B., 2019'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan H.B. ile yardımcısı S.D. hakkında "cinsel istismar", jinekolog H.Ş. hakkında ise "delilleri karartma" suçundan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız