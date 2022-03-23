İletişim Başkanlığından 'basın kartı yenileme' duyurusu

Basın Kartı Yenileme İşlemleri

14 Aralık 2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Kartı Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesi uyarınca Başkanlığımız tarafından 2019 yılında genel kart değişimi yapılmış olup bu kapsamda düzenlenen basın kartlarının geçerlilik süreleri 2022 yılı içerisinde dolacaktır. Başkanlığımız tarafından yapılan değerlendirmede yeni bir genel kart değişimi yapılmaması yönünde karar alınmış olup geçerlilik süresi dolacak kartlarla ilgili olarak Basın Kartı Yönetmeliğinin 16'ncı maddesi çerçevesinde, kişilerin durumuna göre, "YIPRANMIŞ KART BAŞVURUSU" veya "KART BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU" ekranlarından başvuru alınarak basın kartlarının yenilenmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu bağlamda;

Halen taşıdıkları kartlarda yer alan bilgilerde değişiklik olmayan basın kartı hamillerinin "YIPRANMIŞ KART BAŞVURUSU" ekranından başvuru yapmaları, başvurularının akabinde sistem tarafından oluşturulacak dilekçenin çıktısını alıp imzalayarak ikamet adresleri itibarıyla bağlı bulundukları bölge müdürlüğümüze bizzat veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Halen taşıdıkları kartlarda yer alan bilgilerden çalıştıkları kurum, unvan, soyadı bilgilerinde değişiklik olan basın kartı hamillerinin "KART BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU" ekranından başvuru yapmaları, başvurularının akabinde sistem tarafından oluşturulacak basın kartı beyannamesinin çıktısını alıp çalıştıkları basın-yayın kuruluşlarına onaylatmaları, onaylı beyanname ve güncel sözleşmelerini bağlı bulundukları bölge müdürlüğümüze bizzat veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Uluslararası basın yayın kuruluşlarında çalışan Türk uyruklu gazetecilerin (Basın Kartı Yönetmeliğinin 11'inci maddesi kapsamına girenlerin) gerekli olan evraklara ek olarak hizmet-ücret ilişkisini gösterir imzalı/kaşeli görev yazısını beraberinde teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuruların, başvuru yapacak kişinin durumuna uygun ekrandan yapılması gerekmektedir. Başvurular https://www.iletisim.gov.tr/turkce/basin-karti internet adresinden yapılacaktır. Taşıdıkları basın kartının geçerlilik süresi devam eden basın mensuplarının başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Saygıyla duyurulur.