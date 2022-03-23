Edirne'de futbol maçında çıkan kavgada 2 hakem yaralandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen 35. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Futbol Turnuvası kapsamında, Tekirdağ ile İstanbul'daki yurtlarda kalan öğrencilerden oluşan takımlar Saraçhane futbol sahasında karşılaştı.

Yağız Ata Çorbalı tarafından yönetilen karşılaşmanın 20. dakikasında verilen penaltı kararına Tekirdağ'dan gelen öğrenciler itiraz ederek hakemle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında hakeme top ve krampon atan sporculardan bazıları da hakemi darbetti. Bu sırada diğer futbolcular ve yan hakem Emrah Torgut kavgayı ayırmaya çalıştı.

Yaralanan hakemler Çorbalı ve Torgut hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili 3'ü futbol oynayan diğerleri de seyretmek için gelen 6 öğrenci gözaltına alındı. Hakemler şikayetçi oldu.

- Hakemler derneğinden kınama

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi olayı kınayan açıklama yayımladı.

Açıklamada, sporcuların oyunlarıyla örnek olması, centilmenlikle öne çıkmaları gerekirken hakemlerin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokarak tekme ve yumruk atmalarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Yapılan saldırının kınandığı ifade edilen açıklamada, "Hakemimiz 6222 sayılı Sporda Şiddet Kanunu gereğince eylemi gerçekleştiren oyuncular hakkında suç duyurusunda bulunarak konu mahkemeye intikal ettirilmiştir. Sporda şiddet ve nefreti körükleyen bu davranışların tekrarlanmaması temennisiyle tüm tarafları daha dikkatli olmaya davet ediyor, bir kez daha bu olaylara sebep olanları şiddetle kınıyoruz." denildi.