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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 16:31
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Güvenlik güçleri merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.Ç, S.E. ve M.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı belirlendi.

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