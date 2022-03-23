Geçen yıl üretimde Türkiye birincisi olan meslek lisesi hedef büyüttü

Türkiye'nin farklı noktalarına 6 alanda ürettiği ürünleri ulaştıran ve Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 45. Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Merkezi seçilen lisede yürütülen eğitim ve üretim faaliyetlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Okul Müdürü Nuri Caner, 5 yıl içinde döner sermaye faaliyetlerinde büyük bir ivme kazandıklarını söyledi.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri arasında döner sermaye ciro sıralamasında Türkiye birincisi olduklarını hatırlatan Caner, bu başarının kendiliğinden gelmediğini ve çoğunluğu okulun döner sermaye geliriyle alınan makinelerin geliştirilmesiyle sağlandığını belirtti.

Caner, "Biz bu işe başladığımızda ilk siparişimiz 250 takım ilkokul tipi öğrenci sırasıydı. Şu an yılda 30 bin öğrenci sırası üretebiliyoruz. Elektrostatik boya fırını, robotik kaynak makineleri ve öğrencilerimiz ile öğretmenlerimizin kazanmış olduğu tecrübelerle bu sayı her geçen yıl artmakta." dedi.

Okuldaki mobilya teknolojisi alanının yüklü miktarda iş yapma kapasitesine sahip olduğunu ve Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesinin tüm mobilya donatımını gerçekleştirdiğini belirten Caner, "Ticaret Odası başkanlığıyla yapmış olduğumuz protokol kapsamında, mobilya teknolojileri bölümünde okuyan öğrencilerin tamamı iş garantili okumakta." bilgisini verdi.

- "AR-GE merkezimizin projesi, elektronik kart üretimi"

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) müzisyen koltuklarının, okulun makine teknolojisi alanı tarafından üretildiğine işaret eden Caner, "Bu bize büyük bir tecrübe kazandırdı. Makine parkımızın gelişmesinde bize büyük yol gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Caner, elektrik-elektronik teknolojisi alanında yılda 10 binin üzerinde güç kaynağının tüm parçalarıyla okulda üretildiğini dile getirerek, "Öğrencilerimiz, burada o kadar çok üst düzeyde el becerileri ve işin mantığını kavrıyorlar ki, ASELSAN'a staja başvurduğumuzda bizim öğrencilerimiz tercih ediliyor. Stajların bitiminde de ASELSAN'da çok daha rahat kendilerine kadrolu iş bulabiliyorlar." dedi.

Okulda 500 öğrenci ile 50'nin üzerinde öğretmen bulunduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığınca AR-GE merkezi ilan edilerek proje okulu haline geldiklerini belirten Caner, şunları kaydetti:

"AR-GE merkezimizin projesi, elektronik kart üretimi. Bugün, AR-GE merkezlerinin ve prototip makine-devre tasarlayan kurumların elektronik kart ihtiyaçları Çin'den karşılanmaktadır. Okulumuzdaki şu anda bulunan mevcut makine parklarıyla, bu AR-GE merkezleri ve prototip üreten kurumların kart ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz."

- "Yapay zekaya sahip dron ile tarlalar ilaçlanabilecek"

Tarım sektörünün Beypazarı ilçesi için önemine dikkati çeken Nuri Caner, tarlaların ilaçlanmasına yönelik bir proje geliştirdiklerini söyledi.

Caner, bu proje sayesinde tarlaların tamamen ilaçlanması yerine, yapay zekaya sahip dron yardımıyla hastalıklı kısmın belirlenerek ilaçlanabileceğini bildirdi.

Okuldaki tüm alanların kendine ait marka ile logosu bulunduğunu ve geliştirdikleri bazı tasarımlar için de patent başvurusu yaptıklarını ifade eden Caner, "Hedefler bitmiyor, gün geçtikçe, tecrübe kazandıkça, daha yukarılara, hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz." dedi.

- "300 ton dezenfektan ve deterjan ürettik"

Kimya teknolojisi alan şefi Betül Uysal ise 6 yıl önce okulun ihtiyaçlarını karşılamak için deterjan ve sabun gibi ürünler ürettiklerini ancak Kovid-19 dönemiyle birlikte ürün çeşitlerinin ve üretim kapasitelerinin arttığını söyledi.

Uysal, "Yaklaşık 2 yıldır her günümüz burada geçiyor neredeyse. Çeşitli deterjan ürünleri, sabunlar, dezenfektan, yüzey dezenfektanı ile temizleyiciler ve şimdi de kolonya ile devam ediyoruz." dedi.

Okul markasıyla üretim yaptıklarını dile getiren Uysal, "Pandemi sürecinde Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün dezenfektan ihtiyacının üçte birini biz karşıladık. Tamamını karşıladığımız dönemler de oldu. 300'er ton dezenfektan ve deterjan üretimi yaptık." diye konuştu.

- "Üretim ve eğitim faaliyetlerini birlikte götüreceğiz"

Metal teknolojisi alanı öğretmeni Murat Turan da öğrencilere atölye ve teori eğitimi verdiklerini ve okulun kazandığı başarılardan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Turan, öğrencileri yeni şartlara ve teknolojilere uyum sağlayarak yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Onları metal teknoloji alanında kalifiye ve ana eleman haline getirip, altın bileziklerini kollarına takmalarını sağlamak bizi en mutlu edecek kısımlardan birisi." dedi.

Okulda yeni kullanılmaya başlanan robotik teknoloji sayesinde öğrencilerin robotik kodlama, program yapabilme ve robotlarla beraber üretim yapabilme becerileri kazanacağını belirterek, "Hem üretim hem de eğitim faaliyetlerini birlikte götüreceğiz. Bu sayede öğrenciler de yeni teknolojilere ayak uydurmuş olacaklar." diye konuştu.

- "Üretime katılmaktan dolayı gurur duyuyorum"

Öğrenci Kürşat Tiftik ise 10'uncu sınıfa gittiğini ve amacının okuldaki eğitimini tamamlayarak daha tecrübeli şekilde işe başlamak olduğunu söyledi.

Üretime katkı sağladığı için çok gurur duyduğunu belirten Tiftik, "Farklı okullara benim veya arkadaşlarımın elinden malzeme çıkması, Türkiye'nin farklı yerlerine malzeme göndermemiz çok hoşuma gidiyor." dedi.