AK Partili Akbaşoğlu: Sağlık çalışanlarının durumlarını iyileştirme çalışması içindeyiz

Çankırı Devlet Hastanesinde yeni hizmete sunulan "Koroner Anjiyografi Ünitesi" için hastane konferans salonunda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Akbaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, sağlık kuruluşlarının önemine vurgu yaparak, salgın döneminde sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptıklarına işaret etti.

Kendisinin de 58 gün koronavirüs tedavisi gördüğünü belirten Akbaşoğlu, "Bu çerçevede 2 yılı aşkın bir süredir başta Çankırı'mızdaki aziz hemşehrilerimize, 81 vilayetimizdeki aziz milletimizin fertlerine, 85 milyon insanımıza hizmet sunan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık ordusunun neferlerine teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik çeşitli düzenlemeler yapıldığına dikkati çeken Akbaşoğlu, şunları söyledi:

"Aynı zamanda şiddeti önlemeye dönük çeşitli tedbirleri ortaya koyacak şekilde Ceza Kanunu'nda da çeşitli değişiklikleri ihtiva eden teklif, Meclis'in, Genel Kurulun gündemine gelecek. Bu manada sağlık mensuplarımızın durumlarını daha da iyileştirmeye, mali imkanlarını daha da artırmaya dönük bir çabanın içerisinde samimiyetle bulunduğumuz hakikattir."

AK Parti iktidarında sağlık noktasında büyük devrimler gerçekleştirildiğini, birçok şehir hastanesinin ülkeye kazandırıldığını söyleyen Akbaşoğlu, "İnşallah 400 yataklı hastanemizi şehrimize ilave olarak kazandıracağız. Mevcutta toplam 700 yataklı bir hastane ile Çankırılılara inşallah en güzel sağlık hizmetlerini sizlerle beraber vermeye devam edeceğiz. İnşallah hemşehrilerimizin bundan sonra Ankara'ya sevkine gerek kalmayacak, acil bir şekilde müdahale ederek onları burada tedavi edebilme imkanı bu vesileyle inşallah gelmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Vali Abdullah Ayaz da sağlık çalışanları sayesinde salgının zirve yaptığı dönemlerde bile hastanenin iyi bir şekilde yönetildiğini söyledi.

İlerleyen süreçte salgının hafifleyeceğini değerlendirdiklerini belirten Ayaz, "Sağlık ötelenebilir, ertelenebilir bir hizmet değil. Aslında bizim yönettiğimiz diğer kamu hizmetlerinden çok farklı bir özellik arz ediyor bu vasfıyla. Burada da bizim öteleyemeyeceğimiz veya başka bir şekilde ikame edemeyeceğimiz bir hizmetin, ilimizde hizmete alınmasını artık devreye alınmasını hep beraber kutluyor, açılışını yapıyoruz." diye konuştu.

Vali Ayaz, yeni ünitenin açılmasında katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Programda, Başhekim Uzm. Dr. Bekir Demirtaş, yeni hizmete sunulan ünite hakkında sunum, İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya da açılış konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından "Koroner Anjiyografi Ünitesi"nin açılışı gerçekleştirildi.