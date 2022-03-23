Hastane asansöründe mahsur kalanlar, duvara açılan delikten çıkartıldı

İşte Rus Oligarkların bilinen küresel mal varlığı!

Rusya'nın Ukrayna işgali ile birlikte en fazla konuşulan konulardan biri de Rus oligarklar oldu. Rus oligarklar ve Vladimir Putin ile yakın bağları olduğu iddia edilen Rus yetkililerin bilinen 17 milyar dolardan fazla bir serveti olduğu iddia ediliyor.