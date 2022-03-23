Tüketicilerin korunmasını öngören kanun teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde teklifin tümü üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, komisyon aşamasında 2 madde ihdasına yönelik önerge verdiklerini hatırlattı. Altıntaş, verdikleri önergeyle, kayda değer gelirleri olmayan ve gönüllülük esasına göre çalışan tüketici örgütlerinin, tüketici haklarını ilgilendiren ve idare mahkemelerinde görüşülmesi gereken hususlarda da harç ücreti külfetinden korumayı amaçladıklarını ancak bunun kabul edilmediğini anlattı.

Kara yolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen vatandaşlara uygulanacak cezai yükün tüketiciler lehine azaltılmasını da önerdiklerini aktaran Altıntaş, "Burada asıl sorunlardan biri de otoyol işletmecisi firmaların cezalı geçişleri araç sahibine bildirmeden cezaları uygulaması ve aylar sonra avukat marifetiyle haciz yoluyla tahsil etmeye kalkışmasıdır. Bu firmaların ihbar yapmadan ceza ve haciz uygulamasına da son verilmelidir." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, GSM aboneliklerinde hat çekmediği için iadesi durumunda vatandaşın cezayla karşılaştığını anlatarak, "Tüketiciyi istismar eden bu şirketlere karşı tüketicinin elini güçlendirecek ve bunların bu istismarlarını engelleyecek düzenlemeleri çıkartmamız gerekiyor." dedi.

"Açma kapama bedeli diye saçma sapan bir soygun var." diyen Kenanoğlu, komisyonda bu bedelinin kaldırılması için verdikleri önergeye, konunun yönetmelikle düzeltilebileceği cevabını aldıklarını söyledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, tüketici ve konut kredilerindeki sigorta şartının, bankalar tarafından kötüye kullanıldığını belirterek, "Tüketicinin açık talebi varmış gibi ayrı bir dilekçe alıp bağımsız bir sözleşme yapıyorlar ve tüketiciyi kendi sigorta sözleşmeleriyle bağlıyorlar. Değişikliğin uygulamada daha önce yaşanan bu sorunlara yol açmaması için yeterli olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da tüketicileri korumaya yönelik son derece önemli hükümler olduğunu ancak Ticaret Bakanlığının ilgili bürokrasisinin bugüne kadar bu kanunu ön ödemeli konut satışlarında uygulamadıklarını öne sürdü.

İstanbul Esenyurt'ta Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığının yapıldığını savunan Hamzaçebi, "Arsa sahibi-kötü niyetli müteahhit-belediye üçgeninde 100 bine yakın vatandaşımız dolandırılmıştır. Aslında konu, sadece Esenyurt'la da sınırlı değil; Tuzla var, Fikirtepe var, Türkiye'nin diğer illeri var. Kitle çok büyük ama maalesef Ticaret Bakanlığı bu yasaların kendine vermiş olduğu görevi uygulamamıştır." diye konuştu.

-"Promosyona dönüştüren reklamlara karşı tedbiri alalım"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "250 bin dolara daire alanlara Türk pasaportu hediye" diye İngilizce reklamlar olduğunu belirterek, "Aynısının Arapçası, Türkçesi var, her dilde olanı var. Reklam Kurulu mevcut meri mevzuatıyla bunlara bir şey yapabiliyorsa derhal bu konuda bir açıklama yapsın. Niye bugüne kadar yapmadılar? Bu Meclis'ten bir düzenleme gerekiyorsa biz Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu bir promosyona dönüştüren bu reklamlara karşı ne yapmamız gerekiyorsa o tedbiri alalım." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, kanun teklifiyle konut kredilerinde, tüketicilerin ihtiyaç duymadıkları diğer yan ürün ve hizmetlerin kredi kullanım şartı olmasının önüne geçildiği bildirdi. Bilen, devre mülk ve devre tatil sözleşmeleriyle vatandaşın ve tüketicinin mağdur edilmesine yönelik çaba, gayret veya satışların engellendiğini, bu satışların tamamen yasaklanması hükmü getirildiğini anlattı.

İdari yaptırımlara ilişkin hükümlerin de tekrar gözden geçirildiğini, cezaların uygulanabilir ve caydırıcı olması amacıyla gerekli değişikliklerin yapıldığını dile getiren Bilen, "Dikkat çeken bir diğer düzenleme ise internet üzerinden yapılan, tüketicileri aldatıcı ve mevzuata aykırı reklamlar hakkında Reklam Kuruluna erişim engellemesi kararı verme yetkisidir." dedi.

Teklifin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.