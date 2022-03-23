Bakan Varank'la görüşen Bakan Nebati'den paylaşım: Müjdelerimiz yakında

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakan Nebati, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"MÜJDELERİMİZ YAKINDA"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'la görüşme sonrası fotoğraf paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Müjdelerimiz yakında" diyerek dikkat çekti.

"GELECEĞE YATIRIM YAPANLARIN YANINDA OLACAĞIZ"



Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. Sayın Bakanımız Varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında. Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.