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Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personel açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Sözleşmeler konusu da "Sözleşmeli', 'süreli sözleşmeli', 'kadrolu' gibi farklı istihdam türleri, kamudaki çalışma barışını zorluyor ve bozuyor. Dolaysıyla insanların da iç huzuru bozuluyor. Nihayetinde son toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunu, sözleşmeliye kadro talebimizin 2022 yılında çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldık. Çalışmanın tamamlanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor. Bunun için de iddialıyız kararlıyız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mart 2022 23:27
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Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personel açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Yalçın, Şırnak'ta bir otelde düzenlenen Memur-Sen teşkilat buluşması toplantısında yaptığı konuşmada, 30 yıllık tarihin destansı mücadelelerle dolu olduğunu belirterek, "Anadolu'da kabul görmüş değerleri baş tacı ettik, milletle kavga etmedik. 30 yıllık mücadelemizde halkımıza şaşı bakmadık, inancını karşımıza almadık" dedi.

Memur-Sen'in, Türkiye'deki mevcut sendikal ezbere ve pratiğe itiraz olarak kurulduğunu dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Biz anarşist, vandalist, ülkenin değerleriyle kavga eden, inançlarıyla kavgalı bir sendikacılığı doğru bulmuyoruz diyerek bizcesini ortaya koyma noktasında çeyrek asrı geride bırakan ve yarım asra merdiven dayayan bir sendikayız. Bizi farklı kılan, sendikacılığı kendi değerlerimize göre yapıyor oluşumuz. Memur-Sen ailesi olarak farklı bir aile olduğumuz ve mevcut sendikal yaklaşıma reddiye olarak kurulduğumuzu ifade ediyoruz. Anadolu'da kabul görmüş değerleri baş tacı ettik, milletle kavga etmedik. 30 yıllık mücadelemizde halkımıza şaşı bakmadık, inancını karşımıza almadık. Memur-Sen ailesi, özelde kendi millet, derdi millet, yükü yeniden güçlü medeniyet olan entelektüel kapasitenin harekete geçmiş halidir."

Memur-Sen'in emek derdinde olan bir teşkilat olduğunu vurgulayan Yalçın, "Hiçbir siyasal projenin aygıtı, taşeronu değiliz. Vesayet düzenine topuk selamı veren, sokağı karıştırmak üzere ayarladıkları mikser görevi gören aymaz takımı değiliz. Memur-Sen, istikrarın adresi olarak geldiğimiz noktada birçok kazanımın altına imza atmış, ülke için ter döken boyutuyla birçok kazanıma imza atan, ülkede ham demokrasi yerine tam demokrasi olması için milletin iradesinin yanında olmuş, her zaman mazlum ve mağdurun yanında olmuş bir sendikadır." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen ailesinin vefalı, duyarlı bir aile olduğunu ve "kendi millet derdi millet" şiarıyla hareket eden güçlü bir aile olduğunu dile getiren Yalçın, 15 Temmuz'da ve 17-25 Aralık'ta hainlerin karşısında devletin yanında yer alarak onurlu bir duruş sergilediklerini belirtti.

- Ek gösterge ve sözleşmeler

Bakanlıkla 3600 ek gösterge konusunu da görüştüklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"İkinci toplantıyı bitirdik, üçüncü toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak. Bu süreçte hizmet kollarımıza ilişkin teknik ekiplerimiz Çalışma Genel Müdürlüğü ile bir araya gelecek. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Sözleşmeler konusu da "Sözleşmeli', 'süreli sözleşmeli', 'kadrolu' gibi farklı istihdam türleri, kamudaki çalışma barışını zorluyor ve bozuyor. Dolaysıyla insanların da iç huzuru bozuluyor. Nihayetinde son toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunu, sözleşmeliye kadro talebimizin 2022 yılında çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldık. Çalışmanın tamamlanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor. Bunun için de iddialıyız kararlıyız." ifadesini kullandı.

- "Daha güçlü yarınları birlikte kucaklayacağız"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da Türkiye Cumhuriyeti'nde çalışan her ferdin öncelikle görev ve sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmek mecburiyetinde olduğunu söyledi.

"Bu her şeyden önce ecdadımıza olan borcumuzun bir gereğidir" diyen Pehlivan, "Dolayısıyla ortak paydamız milletimiz, devletimiz, bayrağımız, inancımız, dinimiz ve gelenek göreneklerimizdir. Burada safımızı iyi belirleyip mücadelemizi de bu doğrultuda vereceğiz. Kamu görevlisi olarak ilimizin her bir ferdi olarak bunu yerine getireceğiz. İnşallah daha güçlü yarınları, daha müreffeh yarınları birlikte kucaklayacağız." diye konuştu.

Programa, Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Emin Erkan, Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, sendika üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

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