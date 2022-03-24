Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Mart 2022 00:43
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait boş kadrolarda ekli cetvelde gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
23 Mart 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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