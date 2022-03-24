Korsanlar 'Sarı'yı solladı! Durak kurdular, hizmette sınır tanımıyorlar

Türkiye'de yaşanan taksici terörü, korsan taşımacılığın artmasına sebep oluyor. Haber dizimizin ikinci bölümünde korsan taksi sektörünü tüm yönleriyle ele aldık. Ülkemizde 50 bine yakın korsan taksi olduğu tahmin ediliyor. Bunun 20 bin civarı İstanbul'da hizmet veriyor. Yine İstanbul'daki korsan taksi duraklarının sayısı 1.000'e yakın. Sarı taksilerin yaşattığı sıkıntılar, bu illegal yapıların ekmeğine yağ sürüyor. Korsan taşımacılık yüzünden devlet, her yıl 300 milyon TL'lik vergi kaybına uğruyor.

EĞİTİM ALIYORLAR



Özellikle İstanbul'da korsan taşımacılık son yıllarda adeta patlama yapmış durumda. İşin detayına inmek adına 500 aracı ile İstanbul'un en büyük korsan taksi durağı sahibi ile konuştuk. Telefondaki kişi ismini vermemek şartıyla bize bütün detayları anlattı. Özellikle UBER'in Türkiye'den çıkmasıyla taksilere olan ilginin arttığını söyleyen kişi "Durum böyle olunca piyasa onlara kaldı. Artık istedikleri gibi at oynatıyorlar. Bizim yaptığımız iş illegal, bunun farkındayız ama araç şoförlerimiz taksicilerden çok daha kibar ve anlayışlı. Çünkü müşteri iyi hizmet istiyor. Sürücümüzle ilgili en ufak bir şikayet yaşansa duraktan çıkarıyoruz. Düzgün diksiyonlu kişileri seçmeye çalışıyoruz. Belli dönemlerde arkadaşlarımıza eğitim bile veriyoruz" dedi.

ÇOĞU ESKİ SARI TAKSİ ŞOFÖRÜ



Konuştuğumuz korsan taksi durağı sahibi, birçok şoförün eski sarı taksi şoförü olduğunu söyledi. Aynı kişi "Sarı takside para kazanamayan mecburen bizi tercih ediyor. Normal şartlarda sarı takside günlük 300 lira kazanırken, korsan taşımacılıkta günlük kazancı 500 lirayı geçiyor. Risk var ama bu işi tercih eden sayısı da çok" diyor. Korsan taksi duraklarının artık kurumsallaştığını da söyleyen kişi "İster araçlarıyla ister şoför olarak çalışabilirler. Taksilerdeki araçlarda çıkan arıza ücretlerini şoföre yüklemiyoruz. Şoför mutlu olursa hizmet de o kadar iyi oluyor. Hatta ayın elemanı bile seçiyoruz. Müşterilerden en fazla olumlu dönüş alan ve en fazla mesai yapan arkadaşlarımızı ödüllendiriyoruz. Artık bize sarı taksilerden daha sempatik bakıyorlar" dedi.

MARKET HİZMETİMİZ BİLE VAR



Sadece insan taşımadıklarını da söyleyen korsan taksici "Eşya, evcil hayvan, çiçek ve kargo taşımacılığı da yapıyoruz. Hatta market alışverişi yaptıran müşterilerimiz bile var. Müşterilerden gelen talep üzerine durakta kadın şoför de var. Kadın müşterimiz kadın şoför istiyor ya da eşini kadın şoförle seyahat ettirmek isteyenler oluyor. Lüks araç talep eden de var. Her marka aracımız mevcut" ifadelerini kullandı.

CEZA ÖNEMLİ DEĞİL



Yine Şişli'de faaliyet gösteren bir başka korsan taksi durağı sahibi ise sarı taksilerin yerini aldıklarını belirterek "Normalde taksi durağıydık. 2019 yılında korsana döndük. 70 aracımız var. İlk olarak Google reklamları verdik. Ardından telefon numaraları ve veriler satın alarak insanlara mesaj yoluyla ulaştık. Şimdilerde reklamı kestik çünkü talebe yetişemiyoruz" dedi.

Ceza veya yakalama durumunda işlerin aksamadığını da söyleyen telefondaki kişi "Yakalansak da araba iki ay bağlanıyor. Şoför boşa çıkıyor. Altına bir araç verip işe devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR UYGUN



Sarı taksilerde açılış ücreti dışında kilometre başına alınan ücret 4 lira iken, korsan taksiler açılış ücreti almayarak kilometre başına 2 liradan ulaşım sağlıyor. Üstelik Türkiye'nin her yerine ulaştıklarını belirtiyorlar.

2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR



Emniyetin korsan taksilerle mücadelesi bütün hızıyla sürüyor. Emniyet raporlarına göre İstanbul'da 6 bin civarında korsan taksi bulunuyor. Ancak tespit edilemeyenlerle bu sayı, 20 bini geçiyor. 2022 itibarıyla korsan taşımacılığa geçen para cezası da artırıldı. Yakalanan kişiye 9 bin 125 TL idari para cezası uygulanmaya başladı. Ayrıca araç trafikten 60 gün süreyle menediliyor. Korsan taksiyi tercih eden yolculara ise 607 lira idari para cezası kesiliyor.

UBER'İN VIP TAKSİ HİZMETİ ARTIYOR



UBER'in VIP siyah taksileri yeniden hizmete başladı ve iş alımlarını hızlandırdı. Ulaştığımız UBER yetkilileri "Türkiye'de çıktığımızda filomuz tamamen erimişti. Yeniden eski güce kavuşacağız. Rekabet vatandaşa yarayacak" açıklamasında bulundu.

Kaan Zenginli